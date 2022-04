Présidentielle 2022 : le taux de participation au second tour en Côte-d'Or en hausse par rapport au 1er tour

Les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent en lice. Un des enjeux majeurs du scrutin : le taux de participation. En Côte-d'Or à midi, il est de 27,67 %. En Saône-et-Loire à midi, il est de 32,04%.

Présidentielle 2022 : le taux de participation au second tour en Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Le second tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 24 avril dans les 698 communes de Côte-d'Or et 565 communes de Saône-et-Loire. 366 859 électeurs côte-d'oriens et 402 992 électeurs ligériens sont appelés à voter. On compte 908 bureaux de vote en Côte-d'Or et 752 en Saône-et-Loire. Tous sont ouverts de 8 heures à 19 heures quelle que soit la taille de la commune dans les deux départements.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent au second tour de cette élection présidentielle. Au premier tour, le taux de participation définitif en Côte-d'Or était de 78,77% (288 973 votes) et de 76,33% en Saône-et-Loire (307 623 votes) dimanche 10 avril contre 73,69% pour la participation nationale. Les chiffres de la participation sont traditionnellement publiés par les préfectures à midi, à 17 heures puis en fin de journée pour les taux définitifs.

La participation pour le second tour en Côte-d'Or à 12 heures : 27,67%

La participation à 17 heures : à suivre

La participation pour le second tour en Saône-et-Loire à 12 heures : 32,04 %

La participation à 17 heures : à suivre

Découvrez les résultats à partir de 20 heures

On saura à partir de 20 heures qui sera élu président ou présidente de la République pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2027. Découvrez les résultats près de chez vous en tapant ci-dessous le nom de votre commune, département ou région.

Les données du premier tour

- © Visactu