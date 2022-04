Présidentielle 2022 : découvrez le taux de participation à 12h en Savoie et Haute-Savoie

Les Français sont appelés à voter ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Deux candidats restent en lice : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un des enjeux majeurs du scrutin : le taux de participation. En Savoie à midi, il est de 30,13% et de 28,29% en Haute-Savoie.

Le second tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 24 avril dans les 273 communes de Savoie et 279 communes de Haute-Savoie, l'Yonne. 320.709 électeurs savoyards et 565.665 électeurs haut-savoyards sont appelés à voter entre 8 heures et 19 heures. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent dans ce second tour. Au premier tour, le taux de participation définitif en Savoie était de 78,51% (soit 251 780 votes) et 77,51% en Haute-Savoie (436 281 votes) dimanche 10 avril contre 73,69% pour la participation nationale. Les chiffres de la participation sont traditionnellement publiés par les préfectures à midi, à 17 heures puis en fin de journée pour les taux définitifs.

La participation pour le second tour en Savoie à 12 heures : 30,13% (27,73% à la même heure en 2017)

La participation à 17 heures : à suivre

La participation pour le second tour en Haute-Savoie à 12 heures : 28,29% (28,97% à la même heure en 2017)

La participation à 17 heures : à suivre

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Découvrez les résultats à partir de 20 heures

On saura à partir de 20 heures qui sera élu président ou présidente de la République pour les cinq prochaines années, jusqu'en 2027. Découvrez les résultats près de chez vous en tapant ci-dessous le nom de votre commune, département ou région.

Les données du premier tour

- © Visactu