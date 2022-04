Présidentielle 2022 : "Le vote d'extrême droite est un vote de désespoir" pour le maire de Mourenx

A Mourenx, Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour avec 54% des suffrages. Mais selon le maire de la ville, Patrice Laurent, "Mourenx reste une ville de gauche".

Patrice Laurent, le maire de Mourenx et le président de la Communauté de communes de Lacq Orthez (CCLO), dans les Pyrénées-Atlantiques. 5 juillet 2021.

Elle était arrivée en tête au premier tour avec 28,82% des voix. Elle l'est encore au second tour, avec 54,38% des suffrages exprimés. Marine Le Pen est devant dans les urnes à Mourenx, ville dirigée par le socialiste Patrice Laurent depuis 2014.

"Mourenx est une ville de gauche", explique Patrice Laurent. "C'est une ville solidaire, d'accueil, multiculturelle. Mais on a 40% de retraités, 70% des logements sociaux. C'est une sociologie de gens qui vivent des difficultés pour lesquelles ils attendent des réponses. Il n'y a pas de vote d'adhésion pour le Front National, mais un vote de désespoir, de personnes qui n'arrivent plus à finir le mois, à remplir le réservoir de leur bagnole pour aller travailler. C'est le vote de gens qui en ont marre, qui en ont ras le bol et c'est un message qui est envoyé à la classe politique tout entière. Ce qui compte c'est qu'on prenne en compte les problèmes des français au lieu de savoir si nos partis politiques seront toujours là demain."