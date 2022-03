Sortie de l'Alsace du Grand Est : Frédéric Bierry appelle les candidats à la présidentielle à se prononcer

Que pensent les candidats à l'élection présidentielle de la sortie de l'Alsace du Grand Est ? Dans un courrier de trois pages envoyé aux douze prétendants à l'Elysée, Frédéric Bierry les invite à se saisir du sujet et à se prononcer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'était l'objectif du président de la Collectivité européenne d'Alsace depuis le lancement de la consultation citoyenne, le 21 décembre 2021 : peser sur l'élection présidentielle et faire de l'Alsace un des enjeux du scrutin. Frédéric Bierry tient parole en alpaguant les candidats à l'élection présidentielle dans ce courrier.

En guise d'introduction, le président de la CEA met en exergue "l'abstention record" de "plus de 60% des inscrits à l'échelle nationale" à l'occasion élections régionales et départementales de 2021. Et l'élu alsacien de vanter les mérites "d'un débat public élargi", pour "redonner de l'oxygène vital aux liens démocratiques". "Je suis profondément persuadé qu'il s'agit là d'un levier de renouvellement démocratique", martèle Frédéric Bierry.

Mettre de l'Alsace dans les programmes

Au delà de la forme, le président de la CeA insiste sur la mobilisation des Alsaciens pour répondre à la question "L'Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ?". A grand renfort de chiffres - 153 844 participations, 142 200 pour, soit 92,4% des voix -, Frédéric Bierry (LR) entend prouver la légitimité de la démarche, en profite pour égratigner son frère ennemi président de la région Grand Est Jean Rottner (LR), et demande pour conclure : "nous attendons que vous preniez position sur le sujet et que vous portiez une loi pour permettre à l'Alsace de redevenir une région à part entière".