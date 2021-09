Présidentielle 2022 : les demandes de parrainage arrivent déjà chez les maires d'Indre-et-Loire

Signe que la campagne de la présidentielle a bel et bien débuté, les maires d'Indre-et-Loire ont déjà reçu plusieurs demandes de parrainages de la part de candidats, déclarés ou non. On est à sept mois de l'élection, mais cela fait déjà plusieurs mois que l'opération séduction a débuté.