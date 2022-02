Présidentielle 2022 : les électeurs d'un village de la Mayenne sceptiques sur la question des parrainages

Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen auraient toutes les difficultés du monde à rassembler les 500 signatures obligatoires pour se présenter à l'élection présidentielle. Reportage dans le village de La Chapelle-Rainsouin près de Laval, qui a élu Marine Le Pen au second tour en 2017.

Ce jeudi 24 février 2022 devait avoir une réunion entre le Premier ministre Jean Castex et l'Association des maires de France concernant les parrainages à la présidentielle. Une réunion annulée car l'AMF avait d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Elle entend dénoncer une "manœuvre de communication" alors que le gouvernement aurait pu modifier les règles de parrainages d'un candidat durant les cinq dernières années. On rappelle que pour être candidat à la présidentielle, il faut réunir 500 signatures de maires, de conseillers départementaux ou encore de parlementaires. La date limite est fixée au vendredi 4 mars 2022 par le conseil constitutionnel.

Certains candidats peineraient à les rassembler : Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Une situation qui ne laisse pas insensible le village de La Chapelle Rainsouin, au nord-est de Laval. Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle (50,27% contre 49,73% pour Emmanuel Macron). D'après Gisèle, une habitante, il est inconcevable que la candidate du Rassemblement National ne participe pas à la course à l'Elysée. "C'est embêtant. J'aimerais mieux elle que Zemmour ! Est-ce qu'on devrait vraiment avoir besoin de signatures pour pouvoir se présenter?" s'interroge cette dame. Le système de parrainages a justement été créé en 1962 pour éviter un nombre trop important de candidature à une élection présidentielle.

D'après l'état-major du Rassemblement National, il manquerait une trentaine de parrainages à Marine Le Pen. Il est temps d'en finir avec ce système, suggère Angélique, une mère de famille. "Toute personne qui a envie de se présenter doit pouvoir le faire. Signatures ou pas signatures, c'est le droit de chacun. Après, les gens voteront et de toute façon, s'ils ne veulent pas d'eux, les candidats ne seront pas élus" déclare-t-elle.

Retour au parrainage anonyme ?

Pascal Ribot, le maire de La Chapelle-Rainsouin ne parraine aucun candidat. "Si vous faites partie d'un parti et que vous parrainez quelqu'un à l'opposé de vos idées, là c'est une preuve de démocratie. Mais dans le cas où vous ne faites pas partie d'un parti, _les gens associeront votre éventuel parrainage avec vos opinions politiques_. Si je demande une subvention à telle ou telle collectivité, peut-être qu'elle sera attentif à qui j'ai parrainé aux dernières élections. Je veux garder une image de neutralité" explique l'élu qui milite donc pour un retour aux parrainages anonymes.