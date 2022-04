Présidentielle 2022 : les enseignements du vote du premier tour en Savoie et Haute-Savoie

Le premier tour de l'élection présidentielle dimanche en Savoie et Haute-Savoie a placé Emmanuel Macron (26,26% et 30,53%) et Marine Le Pen (23,03% et 20,53%) en tête. Bruno Berthier, professeur de droit à l'Université Savoie Mont-Blanc, revient sur les grands enseignements du scrutin.

La Savoie et la Haute-Savoie ont suivi la tendance nationale dimanche au premier tour de l'élection présidentielle en respectant le trio en tête nationalement : Emmanuel Macron (LREM), Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI). Que retenir cependant du premier tour dans les deux départements savoyards ? Y a-t-il un comportement atypique des électeurs ou des bassins de vie ? Bruno Berthier, professeur de droit à l’Université Savoie Mont-Blanc, retient quelques points.

Le maintien des grands équilibres. Malgré une recomposition du paysage politique en France, on voit un bon score d'Emmanuel Macron ou de Jannick Jadot, dans deux départements marqués à droite, grignotés peu à peu par un vote vert.

Les électeurs sont allés vers Emmanuel Macron en Haute-Savoie et en Savoie du sud, c'est le vote utile. Il y a aussi une partie de la droite de LR qui a été vers Éric Zemmour au lieu du RN.

Un vote utile à Chambéry et Annemasse. Jean-Luc Mélenchon est en tête à Chambéry et Annemasse, le vote utile a joué à plein. Il était prévisible que le PS ne soit pas au rendez-vous. Les électeurs socialistes, de gauche, de centre-gauche se sont reportés sur Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron. À noter, la France insoumise a moins siphonné les voies des écologistes puisque Yannick Jadot réalise un meilleur score dans les deux départements savoyards.

Le vote RN en Savoie et Haute-Savoie est moins net que dans le pays. Il y a bien sûr une dynamique en Savoie et Haute-Savoie mais elle est moins nette qu'au niveau national, même si le RN arrive à s'implanter localement, le vote utile a moins joué en faveur du RN. Une partie des électeurs de la droite de LR s'est reportée sur Éric Zemmour. Le "recentrage" du RN a sans doute été préjudiciable dans quelques bastions locaux.

Les résultats du premier tour en Savoie et Haute-Savoie

L'effondrement du parti LR dans deux départements dirigés par la droite. Alors que François Fillon était arrivé en tête en 2017 en Haute-Savoie (avec 25,41%), cinq ans plus tard Valérie Pécresse arrive en sixième position (5,22 %) derrière les écologistes et le parti de Yannick Jadot ! Même chose en Savoie, autre département dirigé par la droite : Valérie Pécresse finit aussi sixième (5,52 %), derrière EELV.

Emmanuel Macron arrive en tête dans les deux départements savoyards. L'effondrement de la droite semble profiter au président sortant qui l'emporte largement à l'issue du premier tour en Savoie (26,26 %), comme en Haute-Savoie (30,52 %). Emmanuel Macron arrive quasiment en tête dans toutes les grandes villes comme par exemple à Annecy (33,38 %), Chamonix (36,36 %), Bourg-Saint-Maurice (27,11 %), ou encore Aix-les-Bains (30,33 %) ville dirigée par le LR Renaud Berretti.

Marine Le Pen, en deuxième position dans les deux Savoie. La cheffe de file du RN arrive deuxième derrière Macron en Savoie (23,03 %) et Haute-Savoie (20,55 %). Marine Le Pen fait même la course en tête dans plusieurs villes de Savoie : Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, Ugine ou encore Moûtiers. Marine Le Pen ne semble pas beaucoup progresser en Haute-Savoie (par exemple à Cluses, bastion RN, où Emmanuel Macron avec 26,31 % arrive devant Marine Le Pen 24,78 %). Le RN reste fort en Basse-Maurienne, Basse-Tarentaise et dans toute la Combe de Savoie.

Le bon score de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise arrive en troisième position en Savoie (20,24 %) et en Haute-Savoie (18,28 %). Il arrive même en tête à Annemasse (33,85 %) et à Chambéry (32,6 %).

À noter enfin que les écologistes aussi s'en sortent bien. Yannick Jadot termine dans les deux Savoie en 5cinquième position. En Haute-Savoie, il fait même un meilleur score qu'au niveau national (il est à 7,01 % en Haute-Savoie, contre moins de 5% au niveau national). Yannick Jadot fait de très bons scores à Chamonix (9,61 %) et Annecy (8,47 %). Il est à 6,35 % en Savoie.

