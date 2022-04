Présidentielle 2022 - Vote blanc à Grenoble : "Ce vote devrait être comptabilisé"

Emmanuel Macron a été réélu président de la République, ce dimanche 24 avril, avec 58,8% des voix. Un choix qui ne convient pas à Jasmine : cette Grenobloise a décidé, en son âme et conscience, de voter blanc, dans son bureau de vote. "Je ne soutiens aucun des deux candidats. L'un est autoritaire, et l'autre est contre les valeurs humaines, ce qui est triste. Entre une autorité et une candidate que je ne cautionne pas, c'est compliqué." Cette Iséroise fera partie de la faible proportion de Français à ne pas s'exprimer pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen. "Je n'ai pas voulu m'abstenir, mais je trouve que le vote blanc devrait être comptabilisé." Un serpent de mer depuis longtemps, qui explique peut-être pourquoi l'abstention est nettement plus forte (28% pour ce second tour de l'élection présidentielle 2022) que le vote blanc ou nul (2,17% au premier tour de l'élection présidentielle 2022).

Le vote blanc ou nul divise à Grenoble

Pour l'instant, il reste à titre indicatif. "Ce vote blanc devrait avoir toute sa part et être comptabilisé comme une vraie opinion par rapport à ce que nous proposent nos politiciens.", estime Sabine. Mais en attendant sa reconnaissance, le vote blanc est pointé du doigt pour son très faible poids dans l'élection. "Je trouve que ça ne sert à rien", estime Julie. "Moi je le comprends : quand on n'est convaincu par personne, je comprends qu'on vote sans choisir l'un ou l'autre", estime Karim. "Soit on vote, soit on vote pas. Pas de demi-mesure. A un moment, on est plus d'un côté ou d'un autre, donc il faut décider", tranche Olivier. La reconnaissance du vote blanc ne figurait dans aucun des deux programmes proposés au second tour.

A Charvieu-Chavagneu, certains électeurs avaient un vote blanc "fait maison"... © Radio France - Noémie Philippot

Vote par conviction ou par défaut ?

Alors, quelle valeur a ce vote pour les électeurs grenoblois ? Certains sont plutôt convaincus. "Je n'ai pas voté blanc car l'enjeu est trop important. Ca ne veut pas dire que ces deux candidats étaient mes premiers choix, mais j'ai voté par conviction, pour défendre des valeurs républicaines, humaines", assume Dominique. "J'ai voté par conviction, j'ai décidé, analysé, et voté en mon âme et conscience", se réjouit Rose. Pour d'autres, c'est moins enthousiasmant. "Pour le premier tour, j'ai voté blanc, et pour le second, j'ai fait barrage à quelqu'un que je ne voulais pas au pouvoir", explique Maya. "C'est ma cinquième élection présidentielle depuis que je suis en France, et sur quatre des cinq, j'ai voté contre", énumère Pablo. "Au deuxième tour, la plupart du temps, on ne vote pas par conviction, mais pour être utile", décrit, fataliste, Maryline.