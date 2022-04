Présidentielle 2022 : les meilleurs moments de la matinale du premier tour sur FB Gard Lozère

France Bleu Gard Lozère était ce lundi matin en édition spéciale, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle 2022. Retrouvez ici les principales réactions de nos invités de la matinale : la députée LAREM Françoise Dumas, Yoann Gillet le référent RN du Gard, Nicolas Pellegrini, étudiant en droit à Nîmes et porte parole des Jeunes insoumis du Gard, Stéphane Guillemin référent de Reconquête, et Julien Plantier, premier adjoint à la mairie de Nîmes et grand orateur régional de Valérie Pécresse pendant cette campagne électorale, et enfin Arnaud Bord premier fédéral du Parti Socialiste dans le Gard.

Le "best of" des invités de la matinale de FB Gard Lozère, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle 2022. Copier