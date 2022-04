Présidentielle 2022 : les militants de Reconquête en Mayenne soutiennent Marine Le Pen

C'est la première fois qu'Éric Zemmour se présentait à une élection. Le candidat d'extrême droite a récolté 7,2% des suffrages au niveau national, au premier tour de la présidentielle dimanche. En Mayenne, son score est de 4,82%. "Nous avons fait une belle campagne, nous avons réussi à mobiliser", explique Pierre d'Herbais, coordinateur de Reconquête en Mayenne.

Pour le second tour, la position du militant est claire : "Sans aucune honte, je suis notre candidat Éric Zemmour et donc j'irai évidemment soutenir Marine Le Pen pour le second tour. Une chose est claire, il s'agit d'un enjeu de civilisation. Il faut absolument que l'on mette Macron dehors pour éviter les cinq années de plus tout simplement. On s'est battu sur le terrain depuis des mois pour éviter d'avoir Emmanuel Macron au second tour. On a une décision à prendre. Il faut éjecter Emmanuel Macron."

Les responsables et militants de Reconquête en Mayenne disent penser aux élections législatives. Ils en diront davantage à l'issue du second tour de la présidentielle.