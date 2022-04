Présidentielle 2022 : les militants et élus socialistes de la Vienne s'interrogent de l'avenir du PS

Le Parti socialiste a réalisé un score catastrophique dimanche 10 avril 2022, lors du 1er tour de l'élection présidentielle. Anne Hidalgo recueille moins de 2% des suffrages en sa faveur, le pire score depuis le début de la 5e République. Une tendance qui se confirme dans nos deux départements : 1.96% des suffrages dans la Vienne ; 2.09% dans les Deux Sèvres. Dix ans plus tôt, le PS faisait plus de 32% dans le Poitou, avec la candidature de François Hollande, au premier tour de l'élection présidentielle de 2012.

Et avec ce score, les militants et élus socialistes s'inquiètent pour l'avenir de ce parti, qui a été au pouvoir pendant 19 ans (14 ans avec François Mitterrand, 5 ans avec François Hollande). "Cela fait plusieurs années que le Parti socialiste ne parle plus aux classes populaires, et aujourd'hui, on constate que, quand la France Insoumise s'adresse à ces classes, elle réalise un score supérieur à 20%", se désole Flavien Cartier, militant socialiste et conseiller municipal dans la commune de Pleumartin.

Se pose alors la question d'un rapprochement avec La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, surtout à quelques semaines des élections législatives. "Nous devons avoir une force de gauche unie à l'Assemblée nationale", espère le jeune militant de 28 ans. "On a des désaccords entre nos deux visions de la France, mais on a aussi des valeurs communes, qui pourraient entrainer une union de la gauche, et ainsi répondre à cette droite de plus en plus extrême en France", reconnaît Laurence Vallois Rouet, la 1ère secrétaire du Parti socialiste dans la Vienne. Dans les prochaines semaines, elle "assure" que des discussions vont avoir lieu avec les autres partis de gauche pour "préparer" les élections législatives.

Et puis, il y a d'autres socialistes qui pensent que le PS n'est pas mort, comme le maire de Genouillé, Jean-Guy Valette. Il est l'un des deux seuls maires socialistes dans la Vienne. Dans sa commune, a obtenu 4% des suffrages, c'est deux fois plus que son score national. "On a le droit d'être triste avec ce résultat, mais il faut rapidement se reconstruire le parti, accompagner les élus sur le terrain et avoir une cohérence qui soit à la hauteur de nos espérances", explique le maire de Genouillé.

Reportage sur les élus et militants PS dans la Vienne Copier

Laurence Vallois Rouet, 1ère secrétaire du Parti socialiste dans la Vienne Copier