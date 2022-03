Présidentielle 2022 : les militants socialistes reboostés après le meeting à Limoges

Elle était déjà venue en novembre dernier à Rilhac-Rancon (Haute-Vienne), puis à Tulle (Corrèze) le lendemain. Anne Hidalgo est revenue en Limousin ce mardi soir pour un meeting à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Pas de Zénith, comme pour François Hollande en 2002, mais le pavillon Buxerolles, à Limoges où 400 à 500 personnes sont venues l'écouter.

Un meeting avec un invité de marque : l'ancien président de la République. Comme en novembre dernier, à Tulle, François Hollande a apporté son soutien à la maire de Paris créditée autour de 2% des voix dans les sondages : "Anne Hidalgo s'est engagée dans une campagne dans un contexte extrêmement difficile. Elle a du courage, de la ténacité, elle a de l'ambition pour tous. Elle a donc mon soutien."

François Hollande qui tacle au passage, sans le citer, un autre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy : "Je suis là parce que je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile. Qu'aurait on dit si je m'étais tu ou si je m'étais caché. Je laisse ça à d'autres ou plutôt à un autre, qui n'a jamais été un exemple pour moi."

Dans son discours, l'ancien président de la République critique la politique actuelle, parle des propositions socialistes, de l'histoire et de l'héritage du parti. La salle est prête ! Anne Hidalgo entre en piste. Elle est applaudie à plusieurs reprises, et fait mouche notamment sur le projet de retraite à 65 ans : "C'est le sacrifice des classes populaires et ce sacrifice, nous nous y opposerons de toutes nos forces."

On en avait besoin - René, militant

Après deux heures de meeting, les militants comme René, venu du Dorat sont remotivés pour les derniers jours de la campagne : "On en avait besoin et on espère effectivement que ça va dynamiser un petit peu les électeurs pour que notre candidate aille le plus haut possible."

Pour ces derniers jours de campagne, les militants socialistes espèrent une nouvelle dynamique en faveur de leur candidate © Radio France - Valérie Mosnier

Car, même s'ils espèrent toujours, certains comme Monique et Jean-Pierre sont réalistes : "On va attendre les élections, mais ça ne remontera pas beaucoup. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est le PS qui est malade, j'espère qu'ils trouveront un leader. Parce que là, ce n'est pas possible, on ne peut pas diriger avec un PS comme ça : beaucoup de pessimisme, un peu de laxisme. Il doivent se remettre au boulot."

Justement... Ce mardi soir, François Hollande a appelant après l'élection à une"initiative pour reconstruire la gauche" à laquelle il souhaite prendre part.

Mais il ne dit rien qu'à une éventuelle candidature aux législatives de juin prochain et pour lesquelles il pourrait être candidat en Corrèze, sur la 1ere circonscription en Corrèze. A la question lancée par un journaliste sur les meetings, "ça manque" reconnaît-il avant de rajouter énigmatique et avec le sourire, "il y en aura d'autres, bientôt."