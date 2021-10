Présidentielle 2022 : les propositions de Valérie Pécresse pour lutter contre les déserts médicaux

Ce mercredi soir, Valérie Pécresse, candidate à l'investiture des Républicains à l'élection présidentielle, sera à Fresnay-sur-Sarthe. Une réunion publique portant notamment sur la désertification médicale se tient à 20h salle Gilbert Chaveau. Invitée de France Bleu Maine ce mercredi matin, la présidente de la région Île-de-France a présenté son programme en matière de santé.

France Bleu Maine : 13% des Sarthois n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Si vous êtes élue présidente, que ferez-vous pour changer ça ?

Valérie Pécresse : la situation est critique puisque nous sommes passés sous la barre des 100.000 généralistes en France. et donc il faudra, sur le moyen terme, vraiment mettre fin au numerus clausus. Le gouvernement a dit qu'il allait le faire mais les universités de santé n'ont pas encore assez de places et de moyens pour accueillir les nouveaux étudiants. Il faudra donc mettre le paquet sur la formation universitaire. Au bout deux-trois ans, on peut commencer à envoyer ces jeunes étudiants en stage et il faudra qu'il y ait un stage de médecine générale dans toutes les études de médecine, de façon à ce que les étudiants puissent aller en pratique libérale systématiquement, notamment dans les territoires carencés.

Il faudra aussi envoyer les jeunes internes en stage de spécialité dans le libéral parce qu'il faut qu'on ait une arrivée très rapide de ces jeunes médecins dans les territoires.

Comment faire pour obliger les jeunes médecins à s'installer dans des zones en tension ?

L'obligation d'installation est aujourd'hui contraire à la pratique libérale mais ce qu'on peut imaginer, c'est un donnant-donnant avec des jeunes étudiants. C'est-à-dire des bourses pour leur payer leurs études de médecine en contrepartie d'un engagement à servir pendant dix ans dans une zone carencée. C'est une possibilité que l'on a aujourd'hui.

Des expérimentations sont déjà menées notamment en Pays de la Loire et ça ne marche pas…

Ça peut fonctionner donc il faut continuer ces aides à l'installation. Et par ailleurs, des expérimentations sont menées beaucoup plus disruptives dans un certain nombre de départements. J'étais hier en Saône-et-Loire où le département a fait une cartographie des déserts médicaux et rémunère un certain nombre de médecins directement dans les zones les plus carencées pour pallier l'absence de l'offre libérale et ça fonctionne.

Vous dites que la santé est l'une de vos priorités. Mais dans le même temps, vous voulez supprimer 150.00 postes de fonctionnaires, ce n'est pas incompatible ?

Non parce que, justement, ce que je veux, c'est recentrer l'action de l'Etat sur ses trois missions prioritaires : protéger c'est-à-dire la police et la justice, éduquer c'est-à-dire l'Education nationale, et soigner. Nous avons malheureusement un système de soins dans lequel nous avons 30% de coûts administratifs supplémentaires sur l'hôpital par rapport à l'Allemagne. Nous dépensons plus que l'Allemagne pour l'hôpital mais moins pour les soins et plus pour l'administratif. Il faut débureaucratiser. C'est cette administration administrante que je veux simplifier.

Qu'est-ce que cela signifie ? Où allez-vous prendre ces 150.000 postes ?

C'est simple, il y a des doublons partout. Dans tous les ministères, dans toute la sphère Etat, vous avez 1.500 structures paraétatiques. L'Etat et les collectivités locales font souvent deux fois la même chose. Si vous prenez les aides économiques par exemple, vous avez les régions qui sont des services entiers d'aides aux entreprises et vous avez l'Etat qui a des services entiers d'aides aux entreprises. Il faudra transférer des blocs de compétences.

Sur la question du handicap, les départements ont une partie de la compétence, l'Etat a une partie de la compétence. Ça fait deux services qui s'occupent du handicap, donc il faut vraiment simplifier, rationnaliser et que tout le monde arrête de faire tout.

Vous êtes ce mercredi sur une terre fillonniste, fortement marquée par l'affaire Fillon. Comment réconcilier les militants avec la droite qui semble partir divisée ?

Justement non, depuis dix jours, la bonne nouvelle c'est que tous les candidats de la droite ont accepté la règle collective. On a accepté que le parti Les Républicains devienne le pilier de la reconquête. Moi je m'adresserai aussi aux électeurs du centre parce qu'il faut que la droite et le centre soient unis. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle de voir l'unité se reformer. Et par ailleurs, je pense que les solutions de la droite sont les bonnes. Nous sommes aujourd'hui champion du monde du paiement des impôts et le moins que le puisse dire c'est que nos services publics ne sont pas champions du monde. Les Français ont droit à des services publics qui fonctionnent.

Vous pouvez réécouter ici l'interview en intégralité de Valérie Pécresse.