Présidentielle 2022 : les réactions après le premier tour dans l'Yonne

Ce 10 avril, les électeurs ont voté au premier tour de l'élection présidentielle et désigné Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Les réactions des élus de l'Yonne.

Le député Les Républicains (LR) de la première circonscription de l'Yonne Guillaume Larrivé appelle ce dimanche sur Twitter à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle après l'élimination de la candidate LR Valérie Pécresse. La candidate arrive ce dimanche très loin derrière le score de François Fillon en 2017 (20,1%), et pourrait même finir en dessous du seuil de 5% des voix, synonyme de non remboursement des frais de campagne.

"Le meilleur pour diriger notre pays, désormais, c'est @EmmanuelMacron. Le Président a l'expérience de l'Etat & des crises. Je voterai pour lui le 24 avril. Donnons-lui la force de rassembler les Français. Construisons, avec lui, une nouvelle majorité pour faire réussir la France", écrit Guillaume Larrivé sur le réseau social, deux minutes après l'annonce des estimations du premier tour.

Dès fin mars, le député icaunais avait appelé son parti à "construire une nouvelle majorité" avec Emmanuel Macron en cas d'élimination de Valérie Pécresse au premier tour, constatant "de fortes convergences" entre les projets des deux candidats.

Marie-Louise Fort, la maire de Sens et membre du comité de soutien de Valérie Pécresse appelle elle aussi à voter pour Emmanuel Macron. "J'appelle à voter pour Emmanuel Macron non pas pour faire barrager à l'extrême-droite mais c'est le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions", confie-t-elle à France Bleu Auxerre.

De son côté, Gilles Pirman, secrétaire départemental de la fédération les Républicains de l'Yonne votera "à titre personnel pour Emmanuel Macron. Je pense que ma famille politique le fera aussi. Mais c'est avec un appel à la vigilance et à la stabilité de nos instituions, à la clarté et au respect des citoyens. C'est un appel aussi au futur Président". S'agissant de la reconstruction du parti Les Républicains, Gilles Pirman dit attendre la réunion au sommet prévu demain, lundi 11 avril à Paris. "Aujourd'hui il est bien difficile de dessiner ce nouveau paysage politique. Entre ceux qui vont vouloir rejoindre avec hâte le nouvel exécutif, et ceux qui resteront dans leur canal politique historique, bien malin celui qui pourrait en faire le dessin précis."