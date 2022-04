Présidentielle 2022 : les réactions dans la Loire après le second tour

Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle avec 58,54 % des voix. Dans la Loire, il est également arrivé en tête (56,64 %). Voici les principales réactions des élus locaux et invités ce lundi matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat de président avec 58,5 % des voix ce dimanche. Il est également arrivé devant Marine La Pen dans la Loire (56,6 %). Retrouvez ci-dessous les réactions des invités de la matinale spéciale de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi matin.

"Une grande satisfaction mais aussi une forme de réserve puisque ces résultats ne sont pas aussi bons que ce que nous avions connu en 2017" pour la députée LREM Nathalie Sarles

Même si elle se réjouit de la reconduction d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Nathalie Sarles tempère son enthousiasme. "Ces résultats ne sont pas aussi bons que ce que nous avions connu en 2017. Je suis néanmoins satisfaite parce que je pense que la proposition de la France de Mme Le Pen était une telle proposition de repli sur soi, une réponse à une France qui est angoissée que c'aurait été un désastre pour notre pays."

La députée du Roannais, candidate pour un deuxième mandat en juin, "compte appuyer encore sur le développement des énergies renouvelables, sur l'importance de la biodiversité en tant que parlementaire. Si je suis réélue et j'espère que je serai réélue, je compte avoir un poids pour porter ces sujets là au plus haut niveau."

La réaction de Nathalie Sarles, députée LREM de la 5e circonscription de la Loire Copier

"Un ouf de soulagement" pour Johann Cesa, premier secrétaire du PS dans la Loire

Cette réélection d'Emmanuel Macron, "c'est un ouf de soulagement puisque on avait appelé à voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen, déclare le premier secrétaire du PS dans la Loire Johann Cesa. On y est parvenu. Il y a eu ce sursaut démocratique. Par contre, nous avons un président élu sans aucun enthousiasme, sans aucun élan démocratique."

Le socialiste se projette maintenant sur la bataille des législatives (12 et 19 juin) en espérant trouver un accord de rassemblement avec l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. "Nous avons encore beaucoup d'élus locaux socialistes qui savent travailler sur le terrain en lien avec les habitants. Donc, si on veut un rassemblement le plus large possible, il faut aussi pouvoir compter sur cette expertise et envoyer des élus."

La réaction de Johann Cesa, premier secrétaire du PS dans la Loire Copier

Les résultats du second tour près de chez vous