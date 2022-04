Présidentielle 2022: les réactions des acteurs du Territoire de Belfort face à la réélection d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle avec près de 59% des voix au niveau national et 51,44% des voix dans le Territoire de Belfort. Comment on réagit les différents acteurs sociaux et politiques du département face à cette victoire ? On vous répond.

Retournement de situation par rapport au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Pour le second tour de ce dimanche 24 avril, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans le Territoire de Belfort avec 51,44% face à Marine Le Pen qui en a recueilli 48,56%. . Le taux de participation est de 73,31%..

Au premier tour, c'était la candidate du Rassemblement National qui était arrivée en tête avec 27,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 24%.

Du côté des militants LREM de Belfort, l'ambiance est festive.

Au contraire, la réélection d'Emmanuel Macron ne ravit pas Michel Zumkeller, député Union des démocrates et indépendants (UDI) du Territoire de Belfort, qui souligne l'importance des élections législatives à venir en juin prochain. "La France est plus fracturée que jamais. Le quinquennat qui s’ouvre sera celui de tous les dangers pour l’unité nationale. La faute à l'arrogance d'un Président sortant qui a refusé de faire campagne et à un système politique qui écrase les oppositions. Espérons que ce débat sur l'avenir de notre pays ait lieu à l’occasion des élections législatives. Le peuple doit être écouté, entendu et respecté."

Mécontentement aussi du côté des Gilets jaunes. Ce nouveau quinquennat risque de relancer le mouvement d'après Martine Chalmey, une des figures du mouvement dans le Territoire de Belfort. Elle est prête à réorganiser des rassemblements le samedi : "Je pense à mes enfants et mes petits-enfants, à tous les gens qui galèrent, ce ne sont pas eux qui ont voté Macron. Je pense que les gens vont réagir, on en reparlera peut-être dans cinq ou six mois mais il y aura forcément quelque chose. Ou alors Monsieur Macron va revoir ses petits papiers et faire quelque chose de formidable, mais je n'y crois pas."