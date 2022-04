Présidentielle 2022 : les réactions au second tour en Haute-Vienne et en Corrèze

Dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat avec 58,5% des voix devant Marine Le Pen (41,5%). Un scrutin salué par les militants et élus La République en Marche. Le RN ne veut pas non plus fanfaronner mais se présente comme l'opposition. Toutes les réactions à écouter ici.