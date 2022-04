Présidentielle 2022 : les réactions en Isère après la réélection d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron (LREM) a été réélu dimanche soir au second tour de l'élection présidentielle avec 58,8% des voix, contre 41,2% pour Marine Le Pen (RN). Retrouvez ci-dessous les réactions des personnalités politiques iséroises.

Dans le camp d'Emmanuel Macron

Jean-Charles Colas-Roy, député LREM de la deuxième circonscription de l'Isère : "D'abord, je remercie les électeurs qui se sont mobilisés, et ensuite, satisfaction de voir le président réélu, avec un bon score dans l'état actuel des choses. C'est aussi un score qui oblige à convaincre, rassembler, pour déployer une politique d'union dans le prochain quinquennat. Il faudra une majorité aux législatives, car il n'y aurait rien de pire qu'un blocage des institutions, avec un président qui ne pourrait pas mettre en oeuvre ses réformes."

Didier Rambaud, sénateur LREM de l'Isère : "Je suis très heureux de voir Emmanuel Macron réélu. Ceci dit, je reste aussi lucide, je n'oublie pas les résultats du premier tour, celui de Marine Le Pen. Dans notre pays, il y a encore ces fractures territoriales, sociales, culturelles, les colères, les frustrations. Cela nous oblige, il y a encore du chemin à parcourir. Emmanuel Macron a cinq ans derrière lui, avec des crises importantes. Il connaît mieux le pays. Maintenant, il faut lui donner les moyens de faire un deuxième quinquennat dans de bonnes conditions, avec une majorité à l'Assemblée Nationale."

Olivier Véran, ministre isérois de la Santé : "Cette victoire historique sera un tournant pour notre pays. Nous avons entendu le message des Français. Maintenant, au travail pour ne pas les décevoir."

Dans le camp de Marine Le Pen

Alexis Jolly, représentant du RN à Grenoble et porte-parole de Marine Le Pen en Auvergne-Rhône-Alpes, affirme son soutien et sa fidélité à Marine Le Pen. "On aurait espéré gagner. Malheureusement, les Français ont choisi d'élire une nouvelle fois Emmanuel Macron. Je pense qu'ils n'ont pas conscience des cinq prochaines années qui les attendent. Cinq années supplémentaires de casse sociale, avec la retraite à 65 ans qui se prépare et qui aura lieu probablement très rapidement si Emmanuel Macron obtient une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas encore certain !" Alexis Jolly salue le travail de Marine le Pen. Il estime qu'elle a fait une très bonne campagne et qu'il n'y a rien à lui reprocher. Alexis Jolly a envoyé un SMS à Marine Le Pen juste après l'annonce des résultats en lui écrivant notamment : "Nous serons toujours à vos côtés".

Dans les autres camps politiques

Jérémie Iordanoff, secrétaire national adjoint et représentant en Isère pour Europe-Ecologie Les Verts, candidat aux élections législatives sur la cinquième circonscription de l'Isère. "Soulagé que l'extrême-droite n'accède pas au pouvoir. Inquiet du fort taux d'abstention. Le premier quinquennat a été difficile, pas sûr que le second soit plus simple. Les élections législatives donneront ou pas une majorité au président, et les débats écartés de cette élection, comme l'écologie, la démocratie et la justice sociale, doivent reprendre toute leur place. J'appelle à un très large rassemblement de la gauche et des écologistes, sans exclure personne, pour bâtir une coalition respectant les programmes et les identités de chacun. Les discussions sont en cours. Je pense qu'avoir un candidat unique de la gauche dans chaque circonscription, c'est possible."

Jean-Pierre Barbier, président LR du département de l'Isère : "Les électeurs ont fait le choix de confier à Emmanuel Macron un nouveau mandat. Le duel est plus serré qu’il y a cinq ans et laisse notre pays plus divisé que jamais avec une montée inquiétante des extrêmes qui démontre qu'il va falloir apporter des réponses concrètes aux préoccupations des Français. Sur les épaules du Président de la République réélu pèse une lourde responsabilité. Le nouveau mandat d’Emmanuel Macron ne devra pas être un nouvel exercice solitaire du pouvoir, appuyé par un parti unique appliquant sans discussion les décisions de l’Elysée au Parlement, et imposant les décisions de Paris aux collectivités locales. Les élections législatives de juin prochain doivent permettre l’élection d’une Assemblée nationale représentative de l’ensemble des tendances politiques du pays. Le Président de la République doit, dès à présent, s’engager à permettre aux collectivités locales de conserver leurs marges de manœuvre et à écouter les élus les plus proches de la population. Sans cela, les cinq ans qui viennent ne permettront ni le retour de la confiance, ni le rassemblement des Français."

Jérémy Giono, représentant du Parti communiste en Isère. "Le pire est évité, ce qui soulage. Maintenant, la question, c'est construire la suite, aux législatives. Il faut construire rapidement les conditions d'une majorité de gauche et écologiste à l'Assemblée nationale. Il faut se poser la question dans chaque circonscription : quel candidat ou candidate est le ou la mieux placée pour remporter le second tour de l'élection, face à LREM ou le RN. Dès ce lundi matin, le PCF va inviter les autres partis de gauche, dans un café grenoblois, pour construire cette stratégie gagnante."

