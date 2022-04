Présidentielle 2022 : les réactions en Isère aux résultats du premier tour

Selon les premières estimations, le président sortant centriste Emmanuel Macron (LREM, 28,4%) devance de cinq points la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen (RN, 23,4%). Il y aura donc un second tour en forme de match retour entre ces deux personnalités, après celui de 2017, qui avait vu Emmanuel Macron l'emporter.

Les réactions iséroises

Jean-Charles Colas-Roy, député LREM de l'Isère : "D'abord, la satisfaction devant le score du président de la République, plus haut qu'en 2017. Ensuite, l'inquiétude de voir le Rassemblement National très haut, et de manière générale l'extrême-droite, puisqu'en additionnant Marine Le Pen et Eric Zemmour, on atteint 30%. Dès demain matin, nous repartirons en campagne pour expliquer, rassembler en vue du second tour. L'élection n'est pas gagnée : je vois certains candidats, dans la droite républicaine, comme Eric Ciotti, qui n'ont pas de discours très clair d'appeler à voter Emmanuel Macron pour battre l'extrême-droite. Convainquons, nous-mêmes, allons sur le terrain, rien n'est gagné, il y a un risque de vote massif pour l'extrême-droite au second tour."

Alexis Jolly, porte-parole de Marine Le Pen en Auvergne-Rhône-Alpes : "C'est positif. Marine Le Pen progresse par rapport à 2017, et ce malgré une candidature dissidente ! Elle a été très résiliente, très forte, elle nous avait dit de garder le cap, car ce serait la clé de la victoire. Il y a de la satisfaction d'être au second tour. J'aurais aimé être devant Emmanuel Macron, mais selon moi, il a fait son plein de voix : il a sifflé toutes les voix de la droite, du PS et des écologistes. Il faut que les abstentionnistes, les électeurs d'autres mouvements choisissent entre deux projets : le projet du candidat de la finance, du candidat McKinsey, contre lequel se sont soulevés les gilets jaunes, candidat qui a fait déplacer des centaines de milliers de personnes dans la rue, celui des retraites à 65 ans, soit le projet de la candidate avec les retraites à 60 et 62 ans. Ce sont deux projets différents : Marine Le Pen veut rassembler et apaiser les Français, Macron veut les diviser. Il faut que tout le monde nous rejoigne et soutienne Marine Le Pen car il y a une vraie chance de sortir Emmanuel Macron de l'Elysée. On va continuer de nous voir sur le terrain, des actions sont déjà prévues, un bus va sillonner l'Isère, il y aura des meetings, des tractages, des actions qui fonctionnent !"

Julien Polat, maire (DVD) de Voiron : "Il y a une déconstruction complète du schéma traditionnel des partis en France, qui est engagée depuis maintenant quelques années. Le Parti socialiste avait pris un peu d'avance sur Les Républicains. Mais ça fait quand même quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, que l'on savait que la pente nous conduisait à quelque chose qui, irrémédiablement, devait finir par ressembler à ça. Donc voilà, on le touche du doigt. De toute façon, je suis persuadé que le paysage politique va complètement se bouleverser dans les semaines et les mois qui viennent et qu'on aura à la prochaine présidentielle quelque chose qui ne ressemblera en rien à ce qu'on a connu dans l'organisation des partis politiques depuis le début de la Cinquième République."

