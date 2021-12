Présidentielle 2022 : Les Républicains de Côte-d'Or unis derrière Valérie Pécresse ?

Valérie Pécresse sera donc la candidate Les Républicains pour les élections présidentielles d'avril prochain. Ainsi en ont décidé les militants LR lors d'un vote de la semaine dernière. Comment ça va se passer ? Cette campagne sur le terrain ? Concrètement, chez nous en Côte-d'Or ?

France Bleu Bourgogne : François-Xavier Dugourd, Valérie Pécresse, c'est un bon choix ?

François-Xavier Dugourd : Ecoutez, il y a eu un débat organisé, riche, entre les différents candidats et effectivement, Valérie Pécresse est sortie nettement en tête du second tour. Elle a beaucoup de qualités, elle a les qualités pour remporter cette élection présidentielle et être la première femme en France présidente de la République. Elle a toutes les qualités, elle a l'expérience. Vous l'avez dit, elle a été ministre, en particulier ministre du Budget, ce qui est important. Elle maîtrise bien les questions d'éducation qui, là aussi, sont fondamentales pour l'avenir de notre pays. Elle est à la tête de la plus grande région d'Europe, 12 millions d'habitants. C'est une femme d'action. C'est une femme qui aime le faire. Elle le dit. C'est une femme qui a derrière elle aujourd'hui la famille politique rassemblée, l'ensemble des candidats et la force militante. Vous avez vu l'engouement qu'a eu notre parti à travers l'organisation de ce congrès ?

Justement, quelle va être sa stratégie dans cette campagne ? On l'a vu entre Emmanuel Macron d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Elle est créditée pour l'instant de 9% d'intentions de vote dans les sondages.

Déjà, c'est un peu plus que cela. Et puis le candidat n'était pas choisi à l'époque. On n'était pas dans cette campagne présidentielle. Le vrai test, c'est en janvier et février, pour voir quels vont être les positionnements. Je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, j'en suis convaincu, elle va monter sensiblement dans les dans la campagne. On l'a vu encore une fois la façon dont s'est organisé ces débats et elle fait la preuve de toutes ses capacités, de ses compétences pour être au plus haut niveau.

Certains lui reprochent, Marine Le Pen notamment, une trop grande proximité avec le président de la République...

Elle a démontré dans son programme, quand elle le déroule, les grosses différences avec Emmanuel Macron. C'est donc très clair. Aujourd'hui le président de la République, sur toute une série de dossiers, on voit bien qu'il patine et notamment sur le dossier des retraites ou la réforme de l'Etat et les extrémismes. Et là, il y a un vrai projet qui est notre projet des Républicains un projet d'autorité, un projet de sécurité, un projet aussi libéral sur le plan économique, un projet social et l'exerce et l'expriment. Elle incarne cette synthèse. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, avec vous allez voir, un positionnement très différent du président Macron sur toute une série de sujets.

Eric Ciotti, candidat malheureux aux primaires, appelle à l'union derrière Valérie Pécresse, mais il a quand même décoché quelques flèches.

Ce n'est pas une unité de façade. Sur le fond, si vous avez écouté les débats, effectivement, il y a une grande proximité entre les uns et les autres sur toute une série de sujets. Maintenant, il y a quelques ajustements à faire effectivement dans les propositions. C'est le travail qui va être engagé dans les jours prochains entre les différents candidats et leurs équipes.

Chez nous, à Dijon, on note la séparation, au niveau du conseil municipal : d'un côté Emmanuel Bichot, de l'autre Laurent Bourguignat . Est ce que tous vont se rassembler au niveau local, derrière Valérie Pécresse ?

Vous savez, au fond, on voit vraiment que c'est de la petite paille. Aujourd'hui, Les Républicains, c'est la première force politique militante dans notre département et dans notre ville et dans le pays. Toute la famille et tous les militants sont derrière Valérie Pécresse. Il y a un enjeu majeur pour notre pays et pour son avenir. Et je peux vous garantir que nous sommes dans l'Union et nous allons travailler tous ensemble.

Vous annoncez un grand rassemblement de soutien à votre candidate samedi prochain. Sous quelle forme ?

Cela reste à déterminer. Nous avons décidé de ne pas faire ce rassemblement de manière physique compte tenu des risques liés à la pandémie. C'est toute la problématique de faire campagne en période de crise et on l'est, donc nous allons ajuster. On va utiliser les moyens de communication les plus respectueux et moins dangereux pour les personnes qui sont intéressées par ces débats.