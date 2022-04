Présidentielle 2022 : les résultats à Mont-de-Marsan, Dax, Tarnos, Biscarosse... au second tour

Emmanuel Macron arrive en tête dans les plus grandes villes du département des Landes, ce dimanche 24 avril. Dans certaines communes, dont Mont-de-Marsan et Dax, il fait un meilleur score qu'au niveau national avec plus de 62 % des voix.

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril. Dans les Landes, il arrive en tête des plus grandes villes du département. Il remporte 62,36 % des voix à Mont-de-Marsan, 61,43 % à Dax, 59,82 % à Tarnos, 58,72 % à Saint-Paul-lès-Dax ou encore 54,76 % à Biscarosse. À Soustons, Emmanuel Macron remporte 61,95 % des suffrages. 60,09 % à Saint-Pierre-du-Mont et 65,49 % à Capbreton.

Emmanuel Macron arrive en tête du 2nd tour dans les Landes mais perd 12 points par rapport à 2017. © Radio France - Manon Claverie

Marine Le Pen en tête dans 90 communes rurales des Landes

Si les villes ont voté pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen a eu plus de succès dans les villages. Cinq communes l'avaient placée en tête au second tour de 2017, il y en a plus de 90, cette année, dans les Landes. Au total, dans le département, Emmanuel Macron gagne avec 56,54 % des voix, contre 43,46 % pour Marine Le Pen. L'écart entre les deux candidats diminue de 12 points par rapport à 2017. L'abstention pour ce second tour est de 22,22 % dans les Landes, soit 2,3 points de plus qu'il y a 5 ans.