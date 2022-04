Présidentielle : en Lozère, Emmanuel Macron devance de très peu Marine Le Pen

Les résultats sont très serrés en Lozère, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle 2022. Le président sortant Emmanuel Macron arrive en tète, certes, mais avec 22,88 % des suffrages exprimés il devance de peu Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National (22,32%). Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position (19,49%) devant... Jean Lassalle (10,03%). Jean Lassalle qui n'avait que 3,66 % des suffrages exprimés au premier tour il y a cinq ans. Eric Zemmour n'est que cinquième (6,70%) juste devant Valérie Pécresse (6,46%), Yannick Jadot (3,69%) et Fabien Roussel (2,86%).

La socialiste Anne Hidalgo, avec 2,22 % des suffrages exprimés n'est que... neuvième.

Ferment la marche : Nicolas Dupont-Aignan (1,94%), Philippe Poutou (0,91%) et Nathalie Arthaud (0,50%).

L'abstention en Lozère : 19,53 %. En France, elle s'est finalement située entre 26% et 28,3%, soit entre 4 et 6 points de plus qu'en 2017,