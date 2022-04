Présidentielle : Emmanuel Macron réélu, les résultats du second tour en PACA

Second tour de l'élection présidentielle 2022 ce dimanche 24 avril en France avec deux candidats en lice, et selon les premières estimations, Emmanuel Macron arrive en tête avec 58,2% des voix. Découvrez les résultats en région PACA, dans votre département et votre commune avec France Bleu.