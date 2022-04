Présidentielle 2022 : les résultats du premier tour dans les Vosges, en Lorraine et dans votre commune

Ce 10 avril, les électeurs sont appelés à voter au premier tour de l'élection présidentielle. Qui des 12 candidats sera qualifié pour le second tour ? Découvrez les résultats, au fur et à mesure de leur publication, dans votre commune, dans les Vosges, en Lorraine et le Grand Est.

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril et va permettre aux Français de départager, parmi les douze candidats en lice, les deux qualifiés pour le second tour. Quel est le résultat dans votre commune, dans les Vosges, dans le Grand Est et toutes les collectivités de France ? France Bleu vous propose de consulter les scores au fur et à mesure de leur publication par le ministère de l'Intérieur.

Les résultats commencent à s'afficher à partir de 20h et la fermeture des derniers bureaux de vote. Les seuls chiffres disponibles avant sont ceux de la participation. Dans les Vosges à 17h, elle est en baisse comme au niveau national : 66,85% contre 72,92% en 2017.

Les résultats du premier tour de la présidentielle dans les Vosges

Les résultats du premier tour de la présidentielle dans le Grand-Est

Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 avril.