Présidentielle 2022 : les résultats du second tour en Franche-Comté et dans votre commune

Ce 24 avril, les électeurs ont choisi entre les qualifiés du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Découvrez les résultats dans votre commune, votre département et en Bourgogne-Franche-Comté.