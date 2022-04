Présidentielle 2022 : les résultats du second tour en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine et dans votre commune

Ce 24 avril, les électeurs ont voté au second tour de l'élection présidentielle, pour choisir entre les deux qualifiés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Découvrez les résultats dans votre commune, en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine et le Grand Est.