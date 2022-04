Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en tête dans cinq départements d'Ile-de-France

Si Emmanuel Macron (LREM) avec 27,6% et Marine Le Pen (RN) avec 23% aux dernières estimations se qualifient pour le deuxième tour de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avec 22,2% n'est pas loin derrière. En Ile-de-France, Jean-Luc Mélenchon fait de beaux scores.

Quels sont le scores de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans les départements d'Ile-de-France

Si la première surprise de ce scrutin, ce sont les très mauvais scores d'Anne Hidalgo (2%) et de Valérie Pécresse (4,8%), le bon résultat de Jean-Luc Mélenchon (20,3%) est lui aussi assez inattendu.

En Ile-de-France le patron de La France Insoumise est en tête dans cinq départements franciliens sur huit. Il occupe la deuxième place dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine.

De son côté Marine Le Pen est plutôt stable par rapport à 2017. Elle n'a pas fait de percée en Ile-de-France pour ce premier tour de la présidentielle 2022.

Le scores de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen en Ile de France

En Seine-et-Marne, Jean Luc Mélenchon (25,8%) fait mieux qu'Emmanuel Macron (25%) et que Marine Le Pen (23,5%). C'est aussi une belle progression pour le chef de file de La France Insoumise par rapport au premier tour de 2017 où il avait été crédité de 20,8% . Marine Le Pen progresse d'à peine un petit point (22,8% en 2017).

À Melun, par exemple, pour ce premier tour 2022, La France Insoumise, avec 38%, a près de 15 points de plus qu'Emmanuel Macron (23,1%) et 22 points de mieux que Marine Le Pen (16,4).

Dans les Yvelines, Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position avec 22,8% des voix derrière Emmanuel Macron (33,4%) et largement devant Marine Le Pen (13,7%). Le chef de file de LFI fait un bon d'un peu plus de six points par rapport à 2017 tandis que Marine Le Pen reste à peu près stable (12,9 en 2017).

En Essonne, Jean-Luc Mélenchon est en tête avec 28,1% des voix juste devant Emmanuel Macron (27,6%). Marine Le Pen obtient 18,8% des voix. Elle augmente peu par rapport à 2017 (16,4%) alors que Jean-Luc Mélenchon améliore son score de 2017 de près de sept points.

Dans les Hauts-de-Seine, est en seconde position avec 25,7% des voix. Emmanuel Macron le devance de près de 12 points. Marine Le Pen est loin derrière avec 8,3% des voix. Là encore le candidat LFI progresse de plus de 7 points par rapport à 2017. Là encore Marine Le Pen est stable par rapport à 2017 (7,6%).

En Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon caracole largement en tête de ce premier tour avec 49%, C'est mieux qu'en 2017 où il affichait déjà 34%. Le patron de LFI devance Emmanuel Macron (20,2) de près de 29 points et Marine Le Pen (11,8%) de près de 37 points.

Marine Le Pen est en baisse dans ce département par rapport à 2017 où elle avait fait 13,5%. Emmanuel Macron est aussi en baisse par rapport à 2017 de quatre points.

Dans le Val-de-Marne, Jean-Luc Mélenchon est en tête avec 32,6% suivi par Emmanuel Macron (29,1%) et Marine Le Pen (11,8%) qui est stable par rapport à 2017. Par rapport à la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon a fait un bond de huit points (24,5%).

Dans le Val-d'Oise, Jean-Luc Mélenchon affiche un score de 31,9%. C'est mieux qu'en 2017 (23,9%). Pour ce premier tour de la présidentielle 2022, il distance de plus de cinq points Emmanuel Macron(26,4%) et laisse assez loin derrière Marine Le Pen (17,5%) qui reste stable par rapport à 2017 (17,1%).

À Paris avec ses 30%, Jean-Luc Mélenchon na pas réussi à devancer Emmanuel Macron qui est en tête dans la capitale avec 35,3%. Marine Le Pen ne fait pas mieux que 5,54% mais elle fait un peu mieux qu'en 2017 (4,99%). C'est malgré tout son plus mauvais score en Ile-de-France pour cette présidentielle 2022.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon avait fait 19,5%, il a donc gagné un peu plus de 10 points.

à lire aussi Présidentielle 2022 : résultats catastrophiques pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse en Ile-de-France

Découvrez tous les résultats pour l'Ile-de-France