Présidentielle 2022 : les socialistes mayennais appellent à une primaire de toute la gauche et des écologistes

La Fédération du Parti Socialiste Mayennais appelle à des primaires de toute la gauche et des écologistes Marie-Noëlle Tribondeau, Première Secrétaire Fédérale appelle au rassemblement de la gauche et des écologistes dans le département de La Mayenne Mercredi 8 décembre, Anne Hidalgo a pris ses responsabilités en appelant à l'organisation d'une primaire de la gauche. Par cette proposition, elle tire les conclusions d’une situation politique inédite. La candidate concrétise un souhait constamment répété par le peuple de gauche : se rassembler pour faire gagner la justice sociale, la démocratie et l’écologie. Se rassembler sur les priorités pour notre Pays et pour les Françaises et les Français. Cette primaire est l’occasion de mettre en avant d’autres sujets dans la campagne (climat, santé, logement, éducation, justice sociale, inégalités…), de faire émerger un bloc social et écologiste et surtout une candidature unique. C’est pourquoi le Parti Socialiste Mayennais appelle au rassemblement de la gauche et à sa mise en œuvre dans notre département et invite les citoyennes et les citoyens à s’inscrire à la Primaire Populaire. La gauche doit faire face à ses responsabilités historiques. Les crises sociales, écologiques, démocratiques appellent des réponses urgentes et l’équipe locale prendra part sans réserve à cette primaire, seule condition à la victoire en 2022.