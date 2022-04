Présidentielle 2022 : les soutiens d'Emmanuel Macron fêtent le résultat du premier tour à Nantes

Des applaudissements, des sourires et de la joie. C'est l'ambiance ce dimanche soir chez les soutiens d'Emmanuel Macron réunis à Nantes ce dimanche soir à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Ils sont plus d'une quarantaine à avoir patienté toute la soirée dans l'espoir de voir le visage de leur candidat s'afficher sur les télévisions. Pari réussi, le président sortant termine en première position à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle.

"Je suis heureuse de ce premier tour qui est meilleur que 2017, mais maintenant place au combat, on doit continuer pendant deux semaines, réagit la députée de Loire-Atlantique, Valérie Oppelt. On doit convaincre la population de faire barrage contre le Rassemblement National qui me fait peur." Le président sortant affrontera Marine Le Pen dans deux semaines pour le second tour de l'élection présidentielle.

La campagne de l'entre-deux-tours

Les militants réunis ont tous le sourire ce dimanche soir. "Je suis extrêmement satisfait de ce résultat, et surtout soulagé, souffle Mahir, un militant de La République en Marche. J'espère que notre candidat sera sur le terrain pendant les deux prochaines semaines." Ce jeune d'une vingtaine d'années engagé dans le parti depuis plus d'un an veut voir un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

"C'est un tout petit soulagement, l'écart n'est pas assez fort, il va falloir qu'il soit bien plus grand au soir du second tour, confie Donatienne, une militante de La République En Marche. Chacun d'entre nous doit faire des actions et convaincre sur le terrain, tout ne se fait pas dans les médias." Cette sexagénaire partage le constat de Mahir, il faut qu'Emmanuel Macron se montre plus sur le terrain pendant cet entre-deux-tours.