Présidentielle 2022: les soutiens d'Eric Zemmour dans l'Indre "mobilisés" à deux semaines du premier tour

Trois bus de militants du parti Reconquête devraient quitter l'Indre ce dimanche matin pour se rendre à Paris, où Eric Zemmour tient un grand meeting au Trocadéro. "On attend 50.000 personnes" glissent les membres du bureau de Reconquête dans l'Indre. Un rendez-vous majeur alors que le candidat à la présidentielle est à la peine, selon les derniers sondages. Celui d'Ipsos Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France lui donnaient, en début de semaine, 11% d'intentions de vote.

Les sondages ont malheureusement trop d'influence - Spike Groen, référent départemental de Reconquête

"Evidemment que l'on regarde les sondages, même s'ils ont malheureusement trop d'influence, estime Spike Groen, maire de Saint-Gilles et référent dans l'Indre du parti Reconquête. Le problème avec notre candidat, c'est qu'il n'a pas de passé électoral, on ne peut donc pas connaître ses capacités électorales." Les membres du bureau de Reconquête dans l'Indre sont unanimes : les sensations qu'ils ont sur le terrain ne correspondent pas aux sondages. "Sept personnes sur dix nous disent 'continuez'" assure le vice-référent du parti dans le 36.

Le contrôle de l'immigration, pilier du programme d'Eric Zemmour

Les soutiens d'Eric Zemmour dans l'Indre expliquent apprécier la "sincérité" du candidat qui "ne promet pas de tout faire" et a un programme "raisonnable." Bertrand Cotillon, membre du bureau, évoque "la refonte de l'éducation et de l'instruction" et "la réindustrialisation" comme piliers du programme d'Eric Zemmour. Interrogés sur l'immigration, les militants sont parfois agacés, estimant que l'on parle trop de cet aspect du programme, qui reste néanmoins essentiel, reconnaît Spike Groen. "On peut contrôler l'immigration, on peut tout simplement dire que l'on gère, on contrôle, les personnes qui entrent dans le pays, comme le font d'autres pays. Il y a des choix à faire. On peut s'informer sur les personnes qui veulent résider en France."

Deux semaines de "présence, présence, présence" sur le terrain

Le meeting au Trocadéro ne sera, pour les militants de l'Indre qui s'y rendront, qu'une étape sur un agenda chargé avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les membres du bureau de Reconquête dans le département prévoient tractage sur les marchés, collage d'affiches, à un rythme soutenu et particulièrement en zone rurale. "Les gens des zones rurales (...) se sentent toujours lésés, assure Louis-Marie Condé, vice-référent du parti. L'objectif, c'est présence, présence, présence. On va occuper le terrain, montrer qu'Eric Zemmour est partout. Notre but à nous, comme les autres partis sûrement, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, ce sont eux qui n'apparaissent pas dans les sondages et qui peuvent faire basculer l'élection."