Présidentielle 2022 : les soutiens de Yannick Jadot lancent leur campagne dans la Loire

Dans la Loire la campagne sera portée notamment sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter et même Tiktok) avec le compte Jadot2022Loire pour tenter de capter les électeurs et pour pousser la proposition phare du candidat écologiste : créer à sa prise de pouvoir un Impôt sur la fortune climatique pour taxer les plus riches qui sont ceux qui polluent le plus. La première épreuve du camp Jadot sera naturellement de gagner en popularité au milieu d'une multitude de candidats de gauche. L'appel à l'union de la socialiste Anne Hidalgo et des partisans de la primaire citoyenne a été rejeté par le candidat écologiste à la présidentielle et c'est normal affirme Jerome Masegosa, le porte-parole de Yannick Jadot dans la Loire : "Il a été l'initiateur d'une rencontre entre tous les candidats de la gauche dès le mois d'avril pour faire en sorte qu'il y ait une union. Car une union, cela se construit dans la durée. Il ne faut pas non plus oublier qu'EELV a aussi ouvert sa primaire aux socialistes. Nous n'avons pas joué la division, bien au contraire. Nous avons joué l'union depuis plusieurs mois. Nous sommes à 4 mois et demi de l'élection présidentielle et il est trop tard pour organiser une primaire de la gauche et des écologistes et ensuite porter un message auprès des Françaises et des Français".

Quel souffle localement ?

Dans la Loire les écologistes vont devoir se frayer un chemin au milieu des autres politiques bien identifiés pour faire entendre leur voix car ils manquent aujourd'hui d'élus identifiés pour porter ce discours. Il n'y a pas de mairie aux mains des écologistes. Ils sont, au mieux, dans l'opposition. Pas de conseillers départementaux non plus si ce n'est Régis Juanico, également député de la 1er circonscription sous la bannière Génération.s qui soutient cette candidature de Yannick Jadot. C'est à peu près tout. Il n'y a donc pas dans la Loire de souffle concret pour porter les écologistes, en décalage avec la tendance nationale qui a permis aux Verts de prendre des mairies chez nos voisins, à Lyon, Clermont-Ferrand ou encore Annecy. EELV a donc encore 4 mois et demi pour tenter une percée dans un département où la droite s'est renforcée lors des élections municipales et départementales.