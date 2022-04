Comment ont voté les principales communes de Gironde au second tour de la présidentielle 2022 ? Le dépouillement se poursuit.

Présidentielle 2022 : Libourne, Arcachon, Langon, Lesparre-Médoc, Blaye, qui arrive en tête au second tour ?

Quels résultats du second tour de la présidentielle en Gironde ?

Après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, quels résultats de ce second tour en Gironde ? Voici les résultats des principales villes du département en attendant ceux de Bordeaux et de la Métropole.

A Arcachon, le président sortant obtient 67,76% des voix. A Lacanau, Emmanuel Macron l'emporte avec 62,3% des suffrages. A Cestas, il arrive en tête avec 68,4% et à St Emilion avec 60,91%. A Bazas, Emmanuel Macron s'impose avec 59% des voix et à Soulac sur Mer, avec 57,3%. Langon a également majoritairement voté pour un second mandat d'Emmanuel Macron.

A Blaye, c'est Marine Le Pen qui sort vainqueur de ce second tour avec 50,5% des voix. Comme à Lesparre-Médoc 59,9%.

►d'autres résultats à suivre