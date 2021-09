Présidentielle 2022 : LR passe à l'offensive contre Eric Zemmour, Damien Abad propose un débat

Faut-il ou non débattre avec Eric Zemmour ? La question divise à droite. Le polémiste, qui laisse planer le doute sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2022, est crédité de 13 à 14% d'intentions de vote selon un sondage Harris Interactive publié le 28 septembre. Redoutant que son discours radical sur l'immigration et la souveraineté ne séduise une partie de l'électorat, le président des députés Les Républicains (LR), Damien Abad, a proposé un débat. Dans un courrier adressé mercredi à l'essayiste et révélé par Le Point, le président des députés LR précise : "J'entends ici ou là qu'Eric Zemmour aurait des convictions en partage avec la droite républicaine. Je l'invite à s'y confronter en débattant ensemble".

"Débat éclairé" pour différencier la droite républicaine d'Eric Zemmour

"Si Eric Zemmour se rêve en tsunami populiste, Les Républicains seront une digue infranchissable. La France n'a rien à voir avec le pétainisme ou l'extrême droite", souligne encore Damien Abad, pour qui "les Français ont droit à un débat éclairé pour comprendre ce qui différencie la droite républicaine d'Eric Zemmour".

Une proposition diversement accueillie dans les rangs de la droite. Candidat à l'investiture, Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes et chef des Urgences de l'hôpital Pompidou, a estimé sur LCI qu'"il est normal de débattre, y compris et surtout avec des personnalités avec lesquelles on est pas d'accord".

Le député souverainiste Julien Aubert a défendu une "excellente idée" car "en démocratie on doit être capable non pas de diaboliser mais de débattre sur le fond". "Nous pourrions faire semblant de l'éviter mais quoiqu'il arrive le débat aura lieu", a abondé la sénatrice Valérie Boyer.

Eric Ciotti, autre candidat à l'investiture de la droite, va plus loin. Le député des Alpes-Maritimes, qui s'est dit prêt à voter pour Eric Zemmour en cas de duel face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, estime que "la confrontation, l'ostracisation, est une erreur. Ça irrite une partie de notre électorat", et il vaut mieux "laisser passer la tempête" plutôt que "sortir en plein vent et prendre des arbres sur la tête", a-t-il commenté dans Les Echos.

"Dresser une digue"

A contrario, certains alertent sur les risques qu'impliquent, selon eux, de débattre avec Eric Zemmour, redoutant que cela ne lui donne de la légitimité.

Pour le trésorier de LR Daniel Fasquelle, proche de Michel Barnier, "il faut aujourd'hui dresser une digue, un cordon sanitaire" autour du polémiste hypermédiatisé, "comme l'avait fait en son temps Jacques Chirac à l'égard de Jean-Marie Le Pen". Invité de franceinfo mercredi, le maire LR du Touquet l'a qualifié d'"homme d'extrême droite" qui va "bientôt faire passer Jean-Marie Le Pen pour un modéré".Les Républicains n'ont "rien à voir avec cet individu", a-t-il insisté estimant qu'"on ne débat pas avec l'extrême droite. On la combat".

Sur France Inter, le président LR du Sénat Gérard Larcher a évoqué des "différences fondamentales" avec Eric Zemmour, "candidat de l'extrême droite", dont il "ne partage rien des idées et, entre guillemets, des valeurs" : que ce soit ses déclarations sur Pétain et les juifs, la "confusion entre l'Islam et l'islamisme" ou son "positionnement" sur les femmes en politique ("j'ai l'impression d'entendre Radio-Kaboul").

"Je n'accepte pas la stratégie d'Éric Zemmour" qui "accepte de s'allier avec l'extrême droite", a renchéri sur LCI Valérie Pécresse, autre candidate pour 2022, selon qui "on ne peut pas se dire gaulliste quand on veut faire une alliance avec des gens qui ont essayé d'assassiner le général de Gaulle".