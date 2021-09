Présidentielle 2022 : "Ma boussole en permanence, c'est Nantes", assure Johanna Rolland

La rentrée de Johanna Rolland, la maire de Nantes, est très chargée avec la réunion annuelle de France urbaine, qu'elle préside en fin de semaine et, ensuite, le congrès du PS dont elle sera l'une des porte-parole pour la présidentielle. Elle était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi.

Johanna Rolland, la maire de Nantes, est sur tous les fronts en cette rentrée. En fin de semaine, sa ville accueille la réunion annuelle de France urbaine, l'association des grandes villes françaises. Et, dans la foulée, ce sera le congrès du Parti socialiste dont elle sera l'une des porte-parole pour l'élection présidentielle. Mais elle l'assure sur France Bleu Loire Océan ce lundi, sa priorité reste Nantes.

Mon implication nationale est aussi au service de Nantes.

"Mon implication nationale, avec France urbaine, est aussi au service de Nantes", estime Johanna Rolland. "Quand le Premier ministre est venu signer le premier contrat de relance et de transition écologique à Nantes, je pense que la présidence de France urbaine n'y était pas étrangère", argumente-t-elle. "Le résultat, c'est quoi : un soutien supplémentaire extrêmement important pour le CHU, des fonds pour soutenir la rénovation énergétique des logements et un financement pour Citad'elles, notre centre dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes".

700 patrons des grandes collectivités à Nantes

La réunion annuelle de France urbaine aura donc lieu les 9 et 10 septembre. Avec des propositions à faire remonter à l'État, encore trop centralisateur pour Johanna Rolland. "Il a fallu la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire pour que l'État se rende compte qu'il faut un nouveau contrat avec les collectivités. Nous feront donc des propositions sur la décentralisation et nous en avons déjà fait pour lutter contre la pauvreté des jeunes." L'accueil de ces journée est aussi une chance pour la ville selon la maire de Nantes : "ça veut dire 700 personnes, 700 patrons et patronnes des grandes collectivités. Les hôteliers, les restaurateurs, les associations de commerçants sont très intéressés parce que c'est aussi une manière de soutenir l'économie locale. Et puis on va en profiter pour mettre un coup de projecteur sur nos initiatives nantaises".

J'en fais l'expérience dans notre ville chaque jour.

Suivra le congrès du Parti socialiste, les 18 et 19 septembre, avec la Présidentielle en toile de fond pour laquelle Johanna Rolland a toujours l'espoir d'une candidature commune de la gauche et des écologistes, elle qui promeut la "social écologie". "J'en fais l'expérience dans notre ville chaque jour. J'ai une majorité diverse avec des écologistes, des communistes, des membres de Génération.s et de la société civile. Et cette diversité, elle est utile aux Nantaises et aux Nantais et elle existe dans d'autres villes : à Nancy et à Rennes par exemple. Et elle a convaincu au niveau local puisque les électeurs nous ont de nouveau fait confiance".

Prête à se rallier à un candidat écologiste ?

Quitte à se rallier à un candidat écologiste pour la Présidentielle si ça semble être la meilleure option pour l'emporter ? "Pour l'instant, c'est le temps du projet", explique Johanna Rolland. "Il est essentiel de partir du fond et des idées. Parce que, les Nantais et les Nantais me le disent régulièrement : quand ils ont l'impression que les responsables politiques se parlent plus entre eux qu'à eux, c'est comme ça, ensuite, que les électeurs décrochent. Et ensuite, si on se rend compte que sur le fond, il y a des convergences, je crois qu'il ne faut pas fermer cette porte, au contraire, il faut s'en donner les moyens. Mais en partant des préoccupations des citoyens".