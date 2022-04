Présidentielle : Emmanuel Macron en tête à Nice, Cannes et Antibes

Sur les terres historiques de la droite LR, le camp d'Emmanuel Macron s'offre une première place dans les trois premières villes : Nice, Cannes et Antibes. Le représentant niçois de LREM, Graig Monetti, se dit serein pour le second tour.

Le parti d'Emmanuel Macron arrive en deuxième position dans les Alpes-Maritimes avec 25% des voix, il est devancé par Marine le Pen du Rassemblement national (RN) qui passe ce premier tour avec 26,64% . À Nice, Emmanuel Macron est en tête au premier tour et prend cinq points de plus qu'au premier tour de 2017. À l'époque il était à la troisième place derrière François Fillon et Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'avait ensuite emporté largement à Nice avec 60 % des voix au second tour.

Graig Monetti, voix macroniste qui monte à Nice et adjoint à la jeunesse, garde les mêmes mots sur France Bleu Azur que ceux prononcés par Emmanuel Macron, "modestie". "Rien n'est joué" pour le second tour. Il souhaite un "mouvement large avec la présence de la société civile et de nombreuses tendances rassemblées".

Graig Monetti qui ne veut pas dire pour l'instant s'il sera candidat aux législatives.