Présidentielle 2022 : Macron et Le Pen en tête, Bertrand candidat préféré de la droite, selon un sondage

Au lendemain du second tour des élections régionales et départementales, un sondage place Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Quel que soit le candidat, la droite n'atteindrait pas le second tour.

A quel point les résultats des élections régionales et départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin derniers, peuvent apporter des enseignements sur la prochaine élection présidentielle de 2022 ? Selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête des intentions de vote au premier tour, quel que soit le candidat de la droite testé (Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez).

Xavier Bertrand, candidat préféré de la droite

Dans l'hypothèse d'un candidat de la droite incarné par Xavier Bertrand, réélu haut la main à la tête de la région Hauts-de-France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveraient à égalité avec 24% des voix au premier tour. Bertrand serait crédité de 18% des voix. En revanche, dans l'hypothèse où la droite serait menée par Valérie Pécresse, réélue largement en Ile-de-France, alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient à égalité avec 26% des voix au premier tour. Valérie Pécresse récolterait 13% des voix.

L'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022 - Ipsos

Enfin, si Laurent Wauquiez, réélu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, était le candidat de la droite, alors Emmanuel Macron arriverait en tête avec 27% des voix et Marine Le Pen, seconde avec 25%. Laurent Wauquiez récolterait 13%.

Quel candidat pour la droite ?

Ce sondage donne donc pour l'instant un avantage à Xavier Bertrand mais qui n'atteindrait toujours pas le second tour. Après l'annonce de sa victoire, le président réélu des Hauts-de-France a déclaré : "Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français pour redresser notre pays". Il a appelé Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez à former "une belle équipe" pour 2022.

De son côté, Valérie Pécresse a indiqué lundi matin qu'elle annoncerait si elle est candidate à la présidentielle après l'été. Réélue à la tête de la région Ile-de-France, elle a appelé la droite et le centre à définir collectivement d'ici la rentrée "les règles du jeu" permettant de désigner un candidate commun. Laurent Wauquiez, confortablement réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne s'est pas encore clairement exprimé sur ses intentions pour 2022.

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a réclamé ce lundi matin l'organisation du primaire de la droite, à laquelle il souhaite être candidat. Il a estimé que la droite n'avait pas de "candidat naturel" et a réclamé "une méthode de départage".

La gauche et les écologistes loin derrière

Quel que soit le candidate de la droite, Yannick Jadot obtiendrait 10% des voix au premier tour de l'élection présidentielle 2022 en tant que candidat d'Europe Ecologie-Les Verts. En tant que candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo obtiendrait entre 8 et 9% des voix. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) serait crédité de 7% des voix, Nicolas Dupont-Aignan obtiendrait 5% des voix (Debout la France). Le communiste Fabien Roussel 2,5% et "un candidat d'extrême-gauche" obtiendrait 1,5% des voix.

Un futur remaniement au sein du gouvernement ? "Peu m'importe", répondent les sondés

Ce sondage Ipsos s'est également intéressé à la volonté des électeur à voir le gouvernement mettre en oeuvre remaniement dans les prochaines semaines. La réponse est sans appel : 48% des personnes interrogées répondent "Peu m'importe". Les sympathisants de La République en Marche répondent à 49% qu'ils ne souhaitent pas de remaniement et veulent que le Premier ministre Jean Castex et les ministres actuels soient reconduits.

Le souhait d'un remaniement du Gouvernement - Ipsos

Les sympathisants du Rassemblement national sont les plus nombreux à souhaiter un remaniement total, en changeant de Premier ministre, à hauteur de 28%.

Ce sondage a été réalisé par internet du 25 au 26 juin 2021 auprès de 1.499 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.