Présidentielle 2022 : Macron-Le Pen le match retour vu depuis un bar parisien

À Lou Pascalou, un bar de Ménilmontant, ils sont une petite dizaine, tous dans la salle, installés devant l'écran géant pour suivre le débat de l'entre-deux-tours de cette présidentielle 2022. La plupart ont fait leur choix pour le second tour, ils voteront Macron par convictions, voteront blanc, ou feront barrage à la candidate du Rassemblement National. Ils ont tout de même tenu à être présents, à voir ce match retour tant attendu, pour certains c'est une forme d'habitude, de tradition, de rituel. Pour d'autres, il s'agit de mieux décortiquer le programme qui sera élu dimanche prochain, 24 avril, pour les cinq prochaines années.

Un combat de boxe

Après une trentaine de minutes consacrées au pouvoir d'achat, Marine Le Pen et Emmanuel Macron abordent la thématique "Internationale". Rapidement, Emmanuel Macron tacle son opposante, l'accuse de "dépendre du pouvoir russe" et "de M. Poutine" via son "prêt auprès d'une banque russe". Ludovic, mime des directs du droit, avec un grand sourire. D'habitude, il regarde plutôt la boxe, et une fois tous les cinq ans, il regarde le débat. "Je trouve qu'il tient bien la distance, qu'il envoie des coups lourds, qu'il envoie des coups sûrs, qu'elle essaie d'aller le challenger, mais qu'elle a toujours les bras trop petits. C'est ce qui me semble" confie-t-il.

Marine Le Pen toujours aussi floue

À la moitié du débat, Juliette, qui a voté Mélenchon au 1er tour et s'apprête à faire barrage à Marine Le Pen, trouve que la candidate du Rassemblement National est déjà dans les cordes. "Je la trouve plus calme qu'il y a cinq ans. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé là dessus et elle avait intérêt à le faire" explique-t-elle avant de poursuivre "après moi, je la trouve toujours aussi floue et pas forcément très technique".

De très bons acteurs

Comme Juliette, Violaine fera barrage. Elle est venu payer ses consommations au bar, elle en profite pour tendre l'oreille. Elle est déçue, par "un match vraiment méga préparé", et "des personnes qui s'empêchent d'être elles-mêmes". Certes, elle ne s'attendait pas à un pugilat, ni un remake du débat 2017, mais là pour elle il ne se passe rien.

Farid, lui aussi, fera le "castor", comprenez : faire barrage. Il préfère rire du débat, avec de "très bons acteurs" : "entre le match du PSG et ce match là, on s'est dit que les bons acteurs étaient là" ironise-t-il en faisant référence au match Angers-PSG de ce mercredi soir, en ligue 1 de football. Il poursuit : "les bons acteurs, démago, sophistes, qui nous racontent du baratin. Je crois qu'en France on aime bien donner à voir qu'il y a deux pitres qui sont en train de nous raconter des bobards", lance-t-il, dans un rire un peu amer.

Macron, gagnant, clairement

Amer, un autre spectateur l'est tout autant. Il a voté Yannick Jadot au premier tour. Il ne s'intéresse plus vraiment à la politique depuis la crise des Gilets Jaunes. Il est venu par devoir démocratique, pour voir aussi quels sont les candidats et les projets placés en tête par les autres électeurs, le soir du 10 avril dernier. "Il y a une grosse amélioration chez Le Pen, qui est clairement moins énervante, parce que moins énervée. Lui, d'ailleurs c'est l'inverse, sa touche arrogante n'a pas changé. Il m'a plus énervé qu'elle il y a cinq ans". Pourtant, pour lui, encore une fois, c'est Emmanuel Macron le gagnant "clairement", "certes il est arrogant, mais il m'a l'air de mieux connaître ses dossiers, globalement" explique-t-il en enfilant sa veste. 23 heures le débat n'est pas encore terminé, il s'en va, il a son compte, il reviendra dans cinq ans, avec une autre affiche il l'espère.