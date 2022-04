Présidentielle 2022 : "Maintenant au boulot", martèle le député LREM d'Ille-et-Vilaine, Florian Bachelier

Emmanuel Macron est reconduit à l'Elysée à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Le candidat de La République en Marche a décroché 58,54% des voix dimanche soir, devant sa rivale du Rassemblement national Marine Le Pen (41,46%). Ce scrutin est marqué par le score historique de la présidente du RN malgré sa défaite, et par une abstention massive de 28%.

En Bretagne, le président sortant est en tête dans tous les départements mais enregistre un fort recul par rapport à 2017. Le député LREM de la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine et premier questeur de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier, était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi matin.

Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Satisfait ? Soulagé ? Inquiet pour la suite ?

Florian Bachelier : Satisfait oui un peu, soulagé beaucoup et concentré, énormément. Je crois que le message général qu'on doit passer dans nos troupes, c'est au boulot. Au boulot, parce qu'on voit bien que la société française est divisée qu'il y a une certaine partie qui est en colère. On le voit aussi à travers les signaux qui ont été envoyés à travers le vote blanc, à travers le taux d'abstention. Donc, il ne faut pas juste se satisfaire. Ce n'est jamais satisfaisant d'avoir le Rassemblement national à un score aussi élevé. Donc maintenant, il va falloir qu'on se mobilise autour de projets concrets qui touchent la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la lutte pour l'emploi, l'école au cœur de tout, la transition environnementale. Et puis un grand service public aussi de la santé et de l'accompagnement. Je pense au grand âge, au handicap physique et au handicap mental.

Il faut qu'on embarque toutes les générations sur des projets qui nous unissent et je crois qu'il n'y a plus de temps pour pour nous diviser. - Florian Bachelier

Emmanuel Macron est en net recul par rapport à 2017 en Bretagne. Bref, c'est tout sauf un vote d'adhésion. Vous en êtes conscient ?

Non. J'entends sur les plateaux, notamment sur les plateaux parisiens, ceux qui ont perdu une troisième fois l'élection qui vous explique que celui qui l'a gagnée deux fois est finalement perdant. Je ne crois pas à ça.

Emmanuel Macron le dit lui-même, je le cite : "Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite"...

Oui mais il ne dit que ce n'est pas majoritairement un vote d'adhésion. Il y a dans le vote d'Emmanuel Macron, oui, toute une partie des Français qui n'adhèrent pas totalement au projet pour le dire pudiquement, mais qui font bien la différence entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. C'est à ceux là déjà que je veux dire merci. Parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont fait leur devoir. Je sais que ce n'est pas évident quand on ne partage pas l'ensemble de la vision, mais c'est justement avec eux qu'il va falloir construire. C'est ce que je vous disais à travers les signaux qu'on reçoit forts et clairs, maintenant, c'est au boulot !

A tort ou à raison, Emmanuel Macron a cette image d'un président des défavorisés. Comment faire durant les cinq prochaines années pour rassembler ?

Oui, c'est un peu, pardonnez-moi, mais une paresse intellectuelle que de le dire et de le répéter sans cesse. Je l'entends aussi sur les plateaux. Si je prends mon exemple, moi, je ne viens pas d'une France favorisée. Je regarde ce qu'on a fait, notamment sur notre grand combat depuis 2017, qui était la lutte contre le chômage de masse. Moi, je suis d'une génération qui n'a connu que ça, que le chômage de masse. On a réussi quand même, il faut le dire quand c'est bien, à faire baisser de 2,2 points le taux de chômage. Et c'est comme ça qu'on embarque. C'est comme ça qu'on s'émancipe. Et c'est ça la gauche dont je viens. Il y a 700.000 contrats d'apprentissage qui ont été signés l'année dernière. On a un objectif à 900.000 cette année. Donc, plutôt que de se demander si c'est dans telle case ou telle autre case qu'on inscrit les politiques que nous mettons en place, faisons. Et encore une fois, au boulot.

40% des moins de 25 ans se sont abstenus alors qu'Emmanuel Macron a fait de la jeunesse une de ses priorités. Vous êtes conscient qu'il y a un fossé qui se creuse aujourd'hui ?

Il y a un fossé qui se creuse, qui continue de se creuser, qu'on n'arrive pas à résorber, ça fait partie, je ne veux pas parler d'échec, mais en tout cas de ce qu'on n'a pas réussi à faire entre 2017 et 2022. Il y a un lien de confiance entre les élus et les compatriotes qui ne s'est pas retissé. Donc, il va falloir continuer à faire. Nous, on a fait toute une série de choses. Vous parliez de l'Assemblée nationale tout à l'heure, on a aussi envoyé des signaux pendant cinq années et on a supprimé le régime spécial de retraite des députés. On a fait des économies. On a supprimé tout ce qui ressemblait à des avantages particuliers parce que souvent, on a cette image là des élus qui se présentent à une élection pour avoir des avantages. Ça fait partie des messages qu'on essaye d'adresser, mais il va falloir accélérer, vous avez raison, comme sur la protection de la planète.

Ou alors changer ? Parce qu'Emmanuel Macron le dit lui-même, on est dans une ère nouvelle, avec une nouvelle méthode.

Il faut être très, très modeste par rapport aux résultats qu'on a obtenus, avec 58,5% des voix. Il faut être très modeste parce qu'encore une fois, on sent bien qu'on sort de deux ans de polytraumatisme qui met la nation à fleur de peau. Donc, il va falloir qu'on fasse différemment parce que si on arrive à ce résultat en 2022, ça veut dire que la promesse de 2017 n'est pas tout à fait remplie. Donc il va falloir se mettre au boulot et oui, avoir des méthodes différentes qui embarquent toutes les générations de France, pas seulement une fois tous les cinq ans, mais tout le temps.

On en reparlera à l'occasion des législatives de juin prochain. Serez-vous candidat à votre propre succession ?

On va en décider dans les semaines qui viennent.