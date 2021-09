Présidentielle 2022 : Marine Le Pen cède la tête du RN à Jordan Bardella et lance sa campagne

Marine Le Pen lance sa troisième campagne présidentielle. Candidate à l’élection 2022, elle a réuni ce weekend à Fréjus le Conseil national de son parti dont elle a confié les rênes au premier vice-président Jordan Bardella. Objectif : avoir les coudées franches vis-à-vis du Rassemblement national et plonger dans la bataille électorale.

La candidate a sorti sa première affiche de campagne, sans le nom Le Pen, et sans le nom Rassemblement national, mais avec un nouveau slogan "Libertés, libertés chéries", une phrase empruntée à La Marseillaise. A Marine Le Pen, la conquête de L’Elysée, à Jordan Bardella, la présidence du parti, secoué par l'échec des régionales en juin, qui plus est très endetté et dont les effectifs sont en baisse.

La présidentielle 2022 : “Un choix de civilisation”

Devant 900 militants réunis ce dimanche au théâtre romain de Fréjus, Marine Le Pen a présenté l'élection présidentielle de 2022 comme "un choix de civilisation" plus qu’un “choix de société”. Son discours a fait une large place aux thématiques identitaires et sécuritaires. "En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion", a-t-elle notamment déclaré.

Marine Le Pen doit composer avec la concurrence supposée à l’extrême-droite d’Eric Zemmour. Le polémiste, dont elle n’a pas cité le nom, n’a toujours précisé s’il serait oui ou non candidat, mais il en a “envie” comme il l’a déclaré samedi soir sur France 2.

La relève Jordan Bardella

A 25 ans, le Francilien Jordan Bardella devient le plus jeune chef de parti politique de la Ve République. Au crédit de ce jeune homme à l’ascension fulgurante en politique, le score des élections européennes 2019 : la liste qu’il menait pour le RN était arrivée en tête avec 23,31% des voix, devant celle de la majorité présidentielle et l’ex-ministre Nathalie Loiseau.

Marine Le Pen fera aussi sa rentrée télévisuelle dans le journal de 20h de TF1, tandis que celui de France 2 recevra une certaine Anne Hidalgo, qui a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle ce dimanche matin à Rouen.