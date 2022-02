Présidentielle 2022 : Marisol Touraine, l'ex-députée d'Indre-et-Loire, appelle à voter Emmanuel Macron

Marisol Touraine apporte son soutien à Emmanuel Macron, dans la course à l'Elysée. Pour l'ex-députée d'Indre-et-Loire et ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, le président de la République est le seul à pouvoir contrer l'extrême-droite, dans cette élection présidentielle 2022.

Il est le seul à pouvoir contrer l'extrême-droite selon elle. Marisol Touraine apporte son soutien à Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien. L'ex-députée PS de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire (de 1997 à 2002, puis de 2007 à 2012) et ancienne ministre de la Santé sous François Hollande appelle à voter pour l'actuel président de la République à l'élection présidentielle d'avril 2022.

"Le vote utile et responsable, c'est Emmanuel Macron"

"L'extrême-droite est très forte, elle attise les haines et divise le pays. Face à cela, la droite s'est fourvoyée et la gauche s'est évaporée. Le vote utile et responsable, c'est Emmanuel Macron. Il est le seul qui a la solidité pour faire face aux défis et porter une vision positive de l'avenir", explique Marisol Touraine, même si le président de la République n'est toujours pas officiellement candidat.

En retrait de la scène politique depuis sa défaite aux législatives en 2017, mais toujours encartée au Parti socialiste, elle ne croit pas en la candidature d'Anne Hidalgo. "Je ne rentrerai pas dans du Hidalgo bashing. Mais le PS n'a pas su utiliser les cinq dernières années pour rebondir et porter des idées neuves", estime-t-elle.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, auquel Ségolène Royal, une autre figure socialiste, a apporté son soutien, l'ancienne ministre répond : "Je suis cohérente avec mon histoire, mes engagements. Je n'ai jamais été de cette gauche-là, radicale".