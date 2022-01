Présidentielle 2022 : mode d'emploi du premier tour

Quel est le mode de scrutin ?

Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours.

Où et quand voter ?

En métropole, les bureaux de vote seront ouvert à 08h et fermeront à 19h. Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h. Le premier tour débutera dès le samedi 9 avril dans certaines collectivités d'outre-mer pour tenir compte du décalage horaire : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie française. À La Réunion, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, il se déroulera comme en métropole.

Qui peut voter ?

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. En 2021 selon l'Insee, 47,9 millions d'électeurs étaient inscrits sur le territoire national, hors Nouvelle-Calédonie, dont 1,4 million résidant hors de France et inscrits sur une liste consulaire.

Les électeurs ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter au premier tour (18 mars pour le second). Lors des précédentes élections présidentielles, il fallait s'inscrire au plus tard le 31 décembre de l'année précédent le scrutin. Un nouveau décret, en date du 22 décembre 2021, étend la démarche jusqu'au sixième vendredi précédant le vote.

Comment voter ?

Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit. Les électeurs auront à leur disposition dans les bureaux de vote des bulletins au nom de chaque candidat.

Qui sont les candidats ?

Les électeurs devront choisir entre les candidats ayant recueilli les 500 parrainages d'élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, nécessaires pour pouvoir se présenter. Les prétendants ont jusqu'au 4 mars,18h, pour recueillir ces parrainages.

La liste officielle des candidats sera publiée au plus tard le quatrième vendredi avant le scrutin, soit le 11 mars, par le gouvernement, après validation préalable par le Conseil constitutionnel.

La campagne officielle débutera le deuxième lundi précédant le premier tour, soit le 28 mars. Elle s'interrompra le vendredi 8 avril à minuit.

Vote blanc et vote nul

Le vote blanc, qui permet d'exprimer un refus de choix, n'est pas reconnu en France. Depuis une loi de 2014, ces bulletins sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal de chaque bureau de vote, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Quand seront communiqués les résultats ?

Aucun résultat, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20h, y compris ceux des collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille, sous peine d’une amende de 75.000 euros.

Quid du second tour ?

Le second tour opposera le 24 avril les deux candidats arrivés en tête au premier tour. Il aura eu lieu la veille dans les mêmes entités d'outre-mer qu'au premier tour. La campagne officielle de second tour débutera le jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats qualifiés et s’achèvera le vendredi 22 avril à minuit. Sous la Ve République, aucun candidat n'a été élu au premier tour au suffrage universel.

Une fois élu, le candidat victorieux doit prendre ses fonctions au plus tard le dernier jour du mandat du président sortant. L'entrée en fonctions d'Emmanuel Macron remontant au 4 mai 2017, celle de son successeur aura lieu au plus tard le 13 mai 2022.

L'ensemble des candidats auront enfin jusqu'au 24 juin pour déposer leurs comptes de campagne au Conseil constitutionnel qui dispose ensuite de six mois pour les valider et déterminer le montant à rembourser aux candidats en fonction de leurs résultats au scrutin. Le remboursement s'élève à 47,5% du plafond de dépenses pour ceux qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour, et à 4,75% pour les autres.