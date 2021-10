Présidentielle 2022 - Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière, en campagne à Longvic

La candidate à la présidentielle et porte-parole de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud, était en campagne à Longvic, dimanche 17 octobre 2021. Elle a prononcé un discours devant plus de 300 militants.

Une candidate à l'élection présidentielle dans la métropole dijonnaise. Nathalie Arthaud était présente dimanche 17 octobre 2021 à la fête de son parti "Lutte Ouvrière" - dont elle est porte-parole - organisée à la salle Jean Bouhey de Longvic. Après un repas en compagnie des militants, elle a prononcé un discours axé sur la défense des ouvriers et plus largement des salariés face au patronat et "une minorité richissime qui s'est enrichie du malheur et de l'appauvrissement des classes populaires".

Nathalie Arthaud ne se présente pas pour être élue, mais pour se servir de l'élection comme d'une tribune pour ses idées Copier

Environ 400 adhérents en Bourgogne

Lutte Ouvrière compte quelques 8000 adhérents en France, dont 400 vivent en Bourgogne (Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire et Côte-d'Or). Lors de la précédente présidentielle, en 2017, Nathalie Arthaud avait obtenu 0,64 % des voix (0,63% en Côte-d'Or et 0,53% à Dijon).