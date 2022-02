Ukraine : la candidate LO Nathalie Arthaud "dénonce l'offensive décidée par le dictateur Poutine"

Nathalie Arthaud, candidate LO à l'élection présidentielle "dénonce cette offensive décidée par le dictateur Poutine, bien sûr", alors qu'une action militaire est en cours ce jeudi matin en Ukraine. "Mais je dénonce aussi l'OTAN, Biden, les puissances occidentales, qui ont une lourde responsabilité dans cette affaire-là. Depuis une trentaine d'année, ils ceinturent la Russie de bases militaires", reprend l'invité du 6-9 de France Bleu Béarn Bigorre.

"Cette rivalité entre grandes puissances prend en otage des femmes et des hommes qui n'ont rien demandé", résume Nathalie Arthaud. "Elle est en train de dresser des amis, des familles russophones, ukrainiennes, qui vivaient mélangées. Les populations ne sont pas seulement victimes des bombes. Elles sont aussi victimes de cette haine nationaliste qui est en train de monter. Et ça, c'est catastrophique."

Des parrainages obtenus grâce aux maires des petites communes

Comme en 2012 et 2017, Nathalie Arthaud est l'une des premières à avoir obtenu les 500 parrainages requis pour pouvoir participer à l'élection des 10 et 24 avril prochain. Comment fait-elle ? "Nous allons rencontrer les maires physiquement. Et fort heureusement, les maires des petites communes sont vraiment attachés au pluralisme. Ils sont eux-mêmes issus des classes populaires. Ils sont salariés : employés, techniciens, enseignants, parfois petits agriculteurs, artisans... Donc, ce que nous portons, nous, les bas salaires, la précarité et la misère, les déserts médicaux, etc. Ça fait aussi partie de leurs préoccupations."

Parmi les propositions de la candidate trotskiste : un Smic à 2.000 euros nets par mois mais aussi l'interdiction des licenciements, la régularisation de tous les sans-papiers ou encore la médecine gratuite pour tous.