Présidentielle 2022 : "On ne peut pas dire que ce soit une défaite", estime le patron du RN dans les Landes

Pour Michel Dufay, le responsable de la fédération landaise du Rassemblement national, "la vrai défaite c'est celle d'Emmanuel Macron qui a perdu près de 10 points au second tour" entre 2017 et 2022, bien qu'il soit réélu avec plus de 57 % des voix contre la candidate RN Marine Le Pen.

Le responsable du Rassemblement national dans les Landes et soutien de Marine Le Pen, Michel Dufay, estime que la réélection d'Emmanuel Macron pour un second mandat ce dimanche 24 avril n'est "pas une grande satisfaction, mais pas une déception non plus". Le Landais se dit "déçu et triste pour tous les Français pauvres qui y ont cru, qui ont voté pour Marine Le Pen. Ce sont les plus malheureux qui vont en subir les conséquences."

Le responsable local du parti de Marine Le Pen estime que "le pouvoir de l'argent, le système en place a réussi à se maintenir". Pour lui, la candidate avait "tout le monde contre elle", des médias aux présidents étrangers. Son score est donc "quasiment une victoire". C'est la troisième défaite de la candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle, mais Michel Dufay n'en tire pas d'auto-critique : "Franchement, elle a fait une bonne campagne, elle a tout donné et le score s'améliore", estime-t-il. "La vrai défaite, c'est celle d'Emmanuel Macron qui a perdu près de 10 points entre le 2nd tour de 2017 et celui-ci".

Il donne rendez-vous aux citoyens pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Michel Dufay est candidat, avec le RN, dans la première circonscription des Landes.