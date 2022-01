VIDÉO - Présidentielle 2022 : "On ne peut pas se sentir représentés par Taubira" selon Philippe Poutou

Le candidat du NPA à la présidentielle, Philippe Poutou, réagissait ce lundi matin au micro de France Bleu Gironde : "La primaire avec Taubira ? On ne peut pas se sentir représentés par Taubira. C'est pas possible." Lui qui n'avait pas pris part à la primaire populaire, dont les résultats sont tombés ce dimanche soir et qui a vu l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande arriver en tête, estime encore : "Taubira était avec Valls, avec Macron, la loi Travail. On s'est battu contre, on s'est fait gazer, on s'est fait frapper par les policiers à ce moment là aussi. Donc, il y a un problème sur la gauche qu'on discute."

"En fait la gauche est de gauche quand elle est en campagne électorale. Et puis elle est de droite quand elle est au pouvoir" poursuit encore Philippe Poutou, qui a remis en cause le principe de cette primaire à gauche : "Nous on a envie de discuter de ce qui nous manque aujourd'hui, d'un outil qui permette de se défendre, d'une gauche anticapitaliste, de combat, une gauche radicale. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter très largement au sein des gens qui se sentent vraiment de gauche."