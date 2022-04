Présidentielle 2022 : Nicolas, assistant d'éducation, votera sans illusion

Nicolas a 24 ans. Il travaille comme assistant d'éducation dans un collège public. Son chez lui, c'est une caravane posée sur un coin de terrain à la sortie de Lescar. Il vit là, à coté de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. "Chez les manouches," dit-il, la famille c'est le plus important. On nous apprend depuis tout petit que la famille devrait passer devant tout le reste. Une semaine loin de mes frères, c'est dur. On ne la choisi pas forcément sa famille, mais qu'est ce que ça fait du bien quand elle est là !" Nicolas explique que cette famille notamment son père "qui ne sait ni lire, ni écrire" l'a poussé et encouragé à avoir son bac. Un bac économique et social. Aujourd'hui, l'aîné de la famille est une fierté et un modèle en quelque sorte.

En 2017, Nicolas n'avait pas voté au premier tour de l'élection présidentielle. Il ne s'était mobilisé qu'au second tour pour faire barrage à Marine le Pen. "J'ai voté Macron mais contre Marine Le Pen. Je fais partie d'une minorité de Français, les gens du voyage. Et c'est vrai qu'on a un peu peur pour notre peau. On se demande ce qu'ils vont aller inventer." Nicolas a bien à l'esprit la précarité de sa situation. Pas seulement parce que les fins de mois peuvent être difficiles. "Si demain le propriétaire du terrain (où sa famille s'est installée) nous dit qu'il faut partir et bien, il faudra s'en aller."

Nicolas dit avoir la volonté de ne pas se refermer sur sa communauté. Mais il explique que ce n'est pas toujours évident de s'ouvrir aux autres, compte tenu des préjugés. Il aimerait d'ailleurs que les politiques parlent différemment de sa communauté, pas uniquement pour la montrer du doigt. "Quand ils parlent des Français, j'aimerais qu'ils essayent de nous intégrer dedans. On a parfois l'impression d'être des Français à mi-temps. J'ai entendu Zemmour annoncer des sanctions contre les gens du voyages s'ils empiétaient sur un terrain, mais pourquoi nous ? Pourquoi nous cibler comme ça ?"

Pour l'élection présidentielle qui arrive dans quelques jours, Nicolas cette fois-ci à l'intention d'aller voter dès le premier tour pour un candidat dont il sait qu'il ne gagnera pas, mais peu importe. "Je pense voter Jean Lassalle. Quand je le vois, je me reconnais plus en lui que dans tous les autres. Les autres, on dirait qu'ils viennent d'une multinationale. Je serais content de voter pour lui, même si je sais qu'il ne va pas gagner." Nicolas ira voter en étant lucide sur les programmes des candidats. "Je me demande si la moitié, ça passe ? C'est bien de faire des promesses mais c'est aussi donner de l'espoir aux gens. Sauf que ce n'est pas tout le temps réalisable. Il faut se le dire aussi."