Présidentielle 2022 : "une élection truquée" selon le représentant de Nicolas Dupont Aignan en Gironde

"Si on donne foi aux sondages, plus d'un tiers de nos concitoyens ne veulent pas aller voter, ça prouve bien qu'il y a un problème démocratique" avance Bruno Grangé qui reprend le terme d'élection "truquée" employé par Nicolas Dupont Aignan, pour dénoncer le fait qu'Emmanuel Macron refuse le débat avec tous les autres candidats avant le premier tour, le 10 avril. "On ne peut pas" dit-il "comprendre les propositions de chacun que si on peut comparer".

Le député et candidat à la présidentielle pour Debout la France a reçu récemment le ralliement de Florian Philippot, ex-RN et fondateur des Patriotes, de Génération Frexit ou encore de Brigitte Bardot. C'est "la reconnaissance du sérieux du programme de Nicolas Dupont-Aignan" selon Bruno Grangé le représentant du candidat en Gironde, "même si on ne se reconnaît pas dans l'ensemble de leurs idées. Avec Florian Philippot, on se rejoint sur l'aspect liberticide du pass sanitaire". Nicolas Dupont Aignan veut interdire "tout confinement" dans la Constitution.