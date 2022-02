Parrainage des candidats à la présidentielle : la Moselle dans le top 10 en nombre de signatures

La Moselle dans le top 10 des départements où il y a le plus de parrainages. D'après le dernier décompte du Conseil Constitutionnel, 157 de nos élus locaux ont déjà soutenu par signature l'un des candidats à la présidentielle 2022.

La Moselle est dans le haut du panier des départements en nombre de parrainages accordés aux candidats à la présidentielle. Le dernier décompte du Conseil Constitutionnel montre que les signatures de 157 élus locaux ont déjà été enregistrées. Le département arrive en deuxième position à l'échelle du Grand-Est, derrière la Meurthe-et-Moselle et ses 164 parrainages.

Nicolas Dupont-Aignan en tête

Le gaullisme a du succès chez les élus locaux de Moselle. Nicolas Dupont-Aignant, qui en revendique l'héritage, est le candidat à la présidentielle qui récolte actuellement le plus de parrainages dans le département avec 25 signatures. "Il essaye d'incarner le vrai héritier du gaullisme, d'une droite nationale, qui défend des valeurs traditionnelles, conservatrices", analyse Arnaud Mercier, politologue à l'Université de Lorraine, finalement l'idée de défendre les terroirs, les territoires... Cela renoue avec une culture politique qui est très bien ancrée en Lorraine."

Eric Zemmour fait de l'ombre à Marine Le Pen

A l'extrême droite, Marine Le Pen doit composer avec l'arrivée d'Eric Zemmour. Le candidat Reconquête grignote des parrainages à la patronne du RN, qui cumule pour l'instant dix parrainages. "La candidature Zemmour vient mordre sur les soutiens potentiels du Rassemblement National, qui est pourtant bien implanté en Moselle", justifie Arnaud Mercier. La difficulté de Marine Le Pen dans le département s'illustre également à l'échelle nationale.

"Marine Le Pen a des difficultés à faire le plein de son potentiel de soutien - Arnaud Mercier, politologue à l'Université de Lorraine

Le président Emmanuel Macron, toujours pas candidat et Valérie Pécresse, des Républicains récoltent 19 parrainages mosellans chacun. A gauche, la percée vient de Nathalie Arthaud. La candidate de Lutte Ouvrière affiche les 15 signatures. "Dans la partie la plus industrielle de la Moselle, et de la Lorraine, il n'y a pas de surprise à avoir une candidate d'extrême gauche", rappelle le politologue. Les autres candidats de gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo, en passant par Fabien Roussel, sont pour le moment loin derrière.