Présidentielle 2022 : Nîmes recherche des assesseurs

Dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle 2022, organisé le dimanche 24 avril, la Ville de Nîmes lance un appel urgent à volontaires. Il faut des assesseurs pour participer à la tenue du scrutin. C'est du bénévolat, et cela consiste à assister le Président d'un des 84 bureaux de vote de la ville. Chaque bureau de vote est composé d'un Président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. L'assesseur aide le Président à veiller au bon déroulement du scrutin notamment en vérifiant l'identité des votants et en leur faisant signer la liste d'émargement. Aucune expérience n’est requise. Les assesseurs bénévoles doivent simplement être inscrits sur les listes électorales de Nîmes. Ils ne sont affiliés à aucun candidat ni parti politique.

Il faut se rendre disponible ce dimanche 24 avril de 7h30 à la fin du scrutin (signature du procès-verbal), en journée continue.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 19 avril. Les volontaires bénévoles sont invités à se connecter sur nîmes.fr ou à contacter le service des élections au 04 66 76 72 65 du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.