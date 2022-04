Plus de 52.000 électeurs mayennais se sont abstenus de voter au premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril 2022. France Bleu Mayenne s'est rendu dans deux communes où les taux d'abstention sont les plus forts.

Présidentielle 2022 : "On nous promet monts et merveilles", dénoncent des abstentionnistes de la Mayenne

C'est devenu un classique de l'entre-deux-tours à une élection présidentielle : la chasse aux abstentionnistes. En France, 26,31% des électeurs n'ont pas voté ce dimanche 10 avril 2022, au premier tour. Ils sont 23,5% dans notre département. S'ils veulent être élus à la présidence de la République Marine Le Pen et Emmanuel Macron devront tenter de les convaincre.

À Hardanges, dans le Nord-est de la Mayenne. 144 inscrits, 36% d'abstention. "Je pensais que tout le monde aurait voté ici. La vie est tellement moins chère en ce moment... je trouve ça bizarre, il y a plein de choses à dire pourtant", déclare un habitant. "Ces gens-là vont critiquer les choses après... mais si déjà eux ne votent pas", soupirent son épouse.

Nadine connaît certains des 53 abstentionnistes du village. Des habitants qui ne croient plus en la politique. Un argument devenu banal aujourd'hui. "Les candidats nous disent : 'on va faire ci on va faire ça, et puis en fait on a rien de ce qu'on a demandé", s'agace cette Hardangeoise à sa fenêtre de maison.

Gislaine voit aussi une raison démographique à l'abstention dans la commune. "On est sur une population qui vieillit, qui est trop isolée, donc qui ne se déplace pas. Et puis les gens n'ont peut-être pas conscience que la vie peut changer avec le vote", avance-t-elle. Cette assesseure dans un bureau de vote dimanche, essaiera-t-elle alors de convaincre ses voisins de voter ? "Mais comment les convaincre ? Je ne vois pas trop comment faire. D'autant que là on va leur demander de voter contre quelqu'un et pas pour un projet", résume l'habitante.

30% à Villaines-la-Juhel

À quatre kilomètres d'Hardanges, à Villaines-la-Juhel, le taux d'abstention est grimpé à 30%. Julien espère que le second tour mobilisera davantage les électeurs. "Dans les quinze prochains jours, si j'en rencontre, je n'hésiterais pas à leur dire d'aller aux urnes. C'est une chance qu'on a de pouvoir voter, donc qu'on y aille", déclare cet agent des espaces verts.

Muriel n'a pas voté dimanche : "On nous promet monts et merveilles. Et puis au final on n'a pas grand-chose". Cette quadragénaire au chômage ne sait pas si elle se déplacera pour le second tour et si elle vote, ce sera pour Marine Le Pen, explique-t-elle.